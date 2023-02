Como nel Giorno del ricordo celebra il questore Palatucci e Norma Cossetto

Il Comune di Como venerdì 10 febbraio celebra la ricorrenza del Giorno del Ricordo, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Como.

Alle 9.30 ad Albate, presso i Giardini di via Sant’Antonino intitolati ai “Martiri italiani delle foibe istriane” verranno deposte due corone.

Alle 11, in occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex questore di Fiume, deceduto il 10 febbraio 1944 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’oro al merito civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, la Questura di Como celebrerà la commemorazione in suo onore presso i giardini a Lago dove è posato il cippo in sua memoria, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Ai giardini di piazza del Popolo intitolati a “Norma Cossetto. Martire delle Foibe” verrà deposta una corona in memoria della studentessa universitaria uccisa nella foiba di Villa Surani.