Comune di Casciago più digitale e vicino ai cittadini grazie ai fondi del PNRR

Il PNRR porta a Casciago più digitalizzazione e più servizi per i cittadini. Sono sei i progetti approvati e finanziati, alcuni già partiti altri da avviare, tutti nel comparto tecnologico del Comune.

«Quelli affidati sono tre, gli altri sono in fase di avvio – spiega l’assessore Giacomo Baroni affiancato dal sindaco Mirko Reto -. Si tratta di un progetto complessivo di ammodernamento degli apparati informatici, della digitalizzazione dell’apparato comunale: servizi cloud, gestionali, applicazioni, ma anche sicurezza e nuove opportunità per i cittadini. Il sito internet verrà rinnovato con una nuova app e nuovi protocolli, verranno migliorate le opportunità per il cittadino che potrà scaricare e aderire a nuovi servizi, documenti e altro. Ci sarà la possibilità di autenticazione con Spid e Cie, uno sportello d’aiuto per chi non riesce ad attivarli, lo spazio per Pago PA e App Io (già attivati) per pagare servizi erogati dal Comune. In tutto si tratta di 220 mila euro, parte dei quali potremmo non avere la necessità di spenderli tutti subito perché abbiamo già avviato in anticipo alcuni servizi: i fondi che restano, in base alle normative in continua evoluzione, potrebbero essere investiti per altre necessità dell’amministrazione comunale».

Ci saranno anche fondi per la formazione del personale, oltre all’aiuto per gestire la software house, tutto nell’ottica di facilitare i rapporti tra Comune e cittadino.

«Vogliamo arrivare al punto nel quale non servirà più andare in Comune fisicamente, ma i documenti possano essere scaricati comodamente da casa o dall’ufficio – spiegano sindaco e assessore -. Ottimizzando le risorse, offriamo più servizi e più facili, per rendere la vita dei cittadini più agevole e più friendly il rapporto col Comune. Inoltre ci sarà un controllo dei processi accurato, oltre allo snellimento e alla velocità delle procedure, liberando allo stesso tempo gli uffici. A settembre ci sarà una giornata di presentazione dei nuovi servizi per la cittadinanza, stiamo già lavorando anche per far sì che un’associazione del territorio organizzi corsi per l’utilizzo dello smartphone e per spiegare le nuove opportunità pensati soprattutto per le persone più anziani e deboli».