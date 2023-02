Il Comune di Como affida ad Aler la gestione di 790 alloggi di edilizia residenziale pubblica

La giunta comunale di Como ha deciso di affidare la gestione di 790 alloggi di edilizia residenziale pubblica di sua proprietà all’ALER di Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio.

«Nell’ambito delle attività istituzionali di ALER Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio – commenta il Presidente di Aler Giorgio Bonassoli – l’accordo con il Comune di Como per la gestione dei suoi 790 alloggi rappresenta un passo in avanti importante per ALER, Ente di Regione Lombardia, che ha come mission quello di dare un concreto sostegno al territorio. Ringrazio li Sindaco e l’Amministrazione del Comune di Como per aver valutato le capacità di ALER ed aver così deciso di affidarsi alle nostre competenze.

Le sinergie che ne deriveranno porteranno una maggior efficienza nel riordino degli alloggi da mettere a disposizione della cittadinanza. Da parte di ALER sicuramente c’è l’impegno di poter sfruttare anche per Como la possibilità di accedere a strumenti e bonus ministeriali come già sta realizzando in altre città».

« In questi cinque anni – prosegue Bonassoli – ALER ha amministrato il patrimonio abitativo pubblico di numerosi comuni delle provincie di Varese, Como, Monza Brianza, ha rinnovato la convenzione con il Comune di Busto Arsizio e ha sottoscritto nuove convenzioni digestione per quasi 2000 alloggi tra cui la Città di Monza. Sono fiero di gestire anche questanuova sfida di ALER che coinvolge in particolare la nostra struttura di Como».