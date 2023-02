Confindustria Lombardia incontra i candidati alla Presidenza di Regione Lombardia

Confindustria Lombardia ha organizzato un incontro presso la sede degli industriali lombardi per discutere con i candidati alla Presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti, le strategie necessarie per mantenere la competitività della Lombardia. Durante l’incontro, i candidati hanno avuto la possibilità di approfondire i loro programmi e confrontarsi sulle priorità e le indicazioni strategiche dell’industria lombarda per il prossimo governo regionale.

Il Presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, ha consegnato ai candidati un documento intitolato ‘Proposte per una politica per la competitività della Lombardia – Elezioni regionali 2023’ che contiene le priorità dell’industria lombarda. Buzzella ha sottolineato l’importanza di un ascolto continuo dei bisogni delle imprese da parte del prossimo governo regionale e di politiche che supportino il manifatturiero lombardo, attraverso un utilizzo flessibile e deciso delle risorse.

Gli industriali lombardi mirano a creare una Regione Lombardia autonoma che possa accelerare lo sviluppo e la crescita delle imprese. La competitività del contesto, delle filiere e delle singole imprese deve essere al centro delle future politiche. Inoltre, il sistema industriale lombardo deve essere sempre più comparabile con le migliori regioni d’Europa.

Gli industriali lombardi richiedono un monitoraggio costante della catena decisionale europea e l’esportazione del modello lombardo di collaborazione pubblico-privato a Bruxelles. Le aree strategiche individuate dagli industriali sono manifattura, lavoro, metodo di governo e Autonomia differenziata, con nove ambiti di intervento e sviluppo: politiche industriali e innovazione, capitale umano, internazionalizzazione, Europa, infrastrutture e territorio, ambiente ed energia, turismo, sanità, salute e sicurezza sul lavoro.