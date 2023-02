Consegnava la cocaina in auto, 32enne rider della droga arrestato dalla Polizia a Busto Arsizio

Nella serata di ieri, mercoledì, la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato uno spacciatore di cocaina che faceva il “rider” della droga nei quartieri di Sacconago e Borsano e nella frazione Bienate del vicino comune di Magnago.

Gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza avevano ricevuto informazioni riguardo a un pusher nordafricano che consegnava dosi di cocaina in diverse zone della città. Dopo aver pedinato l’uomo al volante di una Lancia Ypsilon, i poliziotti hanno assistito a un incontro con un probabile cliente e hanno bloccato l’auto.

Durante la perquisizione della vettura, è stato trovato un sacchetto contenente 33 dosi di cocaina confezionate singolarmente e pronti per essere venduti, oltre a 800 euro in contanti. L’uomo, un marocchino di 32 anni senza precedenti penali e in possesso di un permesso di soggiorno a Rimini, è stato arrestato in flagrante detenzione di cocaina destinata allo spaccio. Due clienti che cercavano di contattare l’arrestato sono stati identificati e hanno ammesso la natura del loro rapporto con lui.