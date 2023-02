Continuano le sfide di Edoardo a Masterchef: nella puntata del 2 febbraio si parla di radici

Dopo la positivissima puntata di giovedì scorso, che l’ha visto vincitore alla black mistery e primo tra i promossi allo skill test guidato dallo chef londinese Jeremy Chan, per il varesino Edoardo continuano le sfide verso la finale di Masterchef Italia.

Questa sera, giovedì 2 febbraio, è a tema “radici” il nuovo appuntamento su Sky e in streaming su NOW: gli aspiranti chef dovranno infatti confrontarsi con piatti e ingredienti che appartengono alle proprie radici culinarie, in grado come nient’altro di suscitare nostalgia.

In apertura di serata i concorrenti troveranno delle Golden Mystery Box, che mettono in palio per i migliori l’accesso diretto in balconata, sotto le quali ci saranno piatti che arrivano dal passato e preparati con prodotti della terra, piatti vegetariani della tradizione regionale italiana.

A seguire, l’Invention Test ospiterà nella cucina del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto, uno tra i pasticceri italiani più talentuosi, che sottoporrà la Masterclass ad una prova di pasticceria, sempre temutissima.

Per la Prova in Esterna i cuochi amatoriali dovranno poi “scalare” il Monte Cervino, una delle cime più ardue d’Italia: la location in cui dovranno affrontarsi sarà la Valle d’Aosta, terra piena di tradizione ma anche capace di racchiudere in un solo piatto influenze provenienti da Paesi diversi.

Come sempre, i componenti della squadra che uscirà sconfitta torneranno in cucina con un grembiule nero e dovranno dare prova di padroneggiare la cottura di un tipico alimento italiano nel corso del Pressure Test. Chi non si dimostrerà all’altezza sarà costretto ad abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

Un altro varesino sarà impegnato i questa settimana in Masterchef: più precisamente in MasterChef Magazine, la rubrica quotidiana del celebre talent che va in onda dal lunedì al venerdì alle 19.45 su Sky Uno e in streaming su NOW. Direttamente dalla settima edizione di MasterChef Italia, Davide Aviano racconterà il suo percorso in cucina che lo ha portato ai fornelli nelle Langhe e poi a Varese. Poi sarà accolto da Tracy, detentrice del titolo in carica, per reinterpretare uno dei suoi piatti simbolo. La puntata è prevista per mercoledì 8 febbraio.