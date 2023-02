Coppa Italia di basket: Carpegna Pesaro – Openjobmetis Varese in diretta

Prende il via mercoledì 15 febbraio l’avventura della Openjobmetis Varese nelle Final Eight di Coppa Italia a Torino. Un “viaggio” che potrà durare lo spazio di una partita o addirittura cinque giorni a seconda dei risultati. VareseNews seguirà passo passo il cammino dei biancorossi a partire dal quarto di finale contro la Carpegna Prosciutto Pesaro in programma alle 20,45 di mercoledì.

La partita sarà raccontata azione dopo azione dal liveblog di VareseNews già a disposizione qui sotto a partire da lunedì con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio pronostico (cliccate sul tasto Vote che trovate sotto i nomi delle squadre nell’intestazione). Il live della Coppa Italia è offerto da Confident, da Finazzi Serramenti e da Quality Sport&Rehab. Per intervenire è possibile utilizzare la chat che compare in questa pagina (o cliccando sul tondo blu con fumetto bianco, se utilizzate lo smartphone) oppure usare l’hashtag #direttavn su Twitter. Nel caso aveste problemi di visualizzazione in questo articolo, vi consigliamo di cliccare qui.