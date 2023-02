Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 10, 11, 12 febbraio

Un weekend fra la neve a Cunardo con l’apertura, sabato 11 febbraio, della pista da scii di fondo intorno al paese. Il Cai Luino propone invece una domenica a spasso con le ciaspole sul monte Gambarogno. Artisti contemporanei interpretano Varese alla Galleria Punto sull’Arte nella mostra “VA: 4 sguardi sulla città” che presenta opere di autori con linguaggi molto diversi chiamati a raccontare la città giardino. Domenica mille bolle magiche trasformano il Teatro di Varese in un mondo di fantasia nello spettacolo della Fata delle bolle Silvia Gaffurini. Venerdì 10 febbraio si celebra il ricordo dell’esodo istriano, tante le iniziative a Varese in provincia per conservare il ricordo di tutte le vittime delle foibe. Sabato l’attesa finale del Festival di Sanremo per gli amanti della musica popolare italiana mentre domenica e lunedì appuntamento elettorale per l’elezione del Presidente della Regione.

EVENTI SPONSORIZZATI

VARESE – Tanti gli appuntamenti per grandi e bambini Libreria degli Asinelli di via Bagaini 14 con una grande novità: finalmente anche a Varese si può mangiare e bere in libreria. Tutte le informazioni

VARESE – Al Borducan è sempre San Valentino. Per tutto il mese di febbraio sono in programma le famose cene al lume di candela. Avete già prenotato la vostra? Tutte le informazioni

VERGIATE – Il Gelato di Marina vi dà appuntamento in gelateria, in via Boschetto 16, per assaggiare una new entry: gelato gusto Cheesecake al pistacchio. Tutte le informazioni

TRADATE – In occasione della giornata mondiale degli innamorati, l’EcoPlanetario si tinge di rosso e propone un romantico spettacolo Storie di stelle innamorate. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

POLITICA – Elezioni regionali in Lombardia, ecco la scheda elettorale e le istruzioni per votare. Pubblichiamo il videotutorial con le istruzioni di voto e il fac-simile della scheda elettorale che gli elettori troveranno nelle urne il 12 e 13 febbraio – Tutte le informazioni

EVENTI

CUNARDO – Nel Varesotto si scia: un weekend fra la neve nell’anello di Cunardo. Sabato 11 e domenica 12 sarà aperto l’anello da 600 metri. Il paese attorno alla sua pista da scii di fondo ha costruito ormai una consolidata tradizione e un forte senso di comunità – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Torna lo sbaracco a Busto Arsizio, versione San Valentino. Nei giorni 11 e 12 febbraio i commercianti della città potranno esporre all’esterno dei locali la merce in sconto – Tutte le informazioni

GAVIRATE – A Gavirate un weekend per innamorati tra baci e bicicletta. Sabato 11 in Viale Garibaldi verrà realizzato un arco sotto cui gli innamorati potranno baciarsi e farsi scattare una foto. Domenica 12 appuntamento con il Memorial Bertagna – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – 190 ballerini di danze irlandesi si sfidano a Busto Feis. La sesta edizione del festival tradizionale d’arte e cultura gaelica vedrà la partecipazione di 14 scuole da tutta Europa con una giuria d’eccezione – Tutte le informazioni

TURISMO – Dal Verbano al Ceresio, torna la Bit e Varese mostra le sue bellezze. La Borsa Italiana del Turismo è uno degli eventi più importanti del settore. È l’occasione per conoscere le tendenze e le novità delle principali destinazioni italiane ed estere – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Ecologia integrale, se ne parla con il Circolo Laudato Sì. Il Circolo Laudato Si’ Busto Arsizio – Gallarate, in collaborazione con l’analogo Circolo San Fedele di Milano, organizza un breve ciclo di incontri aperti al pubblico – Tutte le informazioni

RICORRENZE – Si celebra il ricordo dell’esodo istriano, le iniziative a Varese in provincia. Venerdì 10 febbraio la giornata istituita per conservare il ricordo di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa vicenda del confine orientale – Tutte le informazioni

GALLARATE – Nel Giorno del Ricordo a Gallarate viene dedicato un piazzale ai “martiri delle Foibe e degli esuli”. Sabato 11 febbraio invece è previsto un convegno al Museo Maga – Hub Culturali Gallaratesi – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – A Venegono Superiore canti alpini per il Giorno del Ricordo. Sabato 11 febbraio nella chiesa parrocchiale di San Giorgio il Coro Val Tinella, diretto dal M° Sergio Bianchi propone un repertorio di canti popolari e alpini. Ingresso libero – Tutte le informazioni

COSA FARE A VARESE CITTA’ – Tutti gli eventi del fine settimana a Varese. Spettacoli teatrali, incontri e mostre in città – Tutte le informazioni

BAMBINI

Tanti spettacoli a teatro e qualche occasione originale per celebrare con passeggiate e lavori speciali la festa degli innamorati in famiglia con i bambini in questo secondo soleggiato weekend di febbraio. E nelle biblioteche preparativi e anticipi di Carnevale

TELEVISIONE

SANREMO – Sanremo 2022 al via: ecco tutto quello che dovete sapere. Mancano ormai poche ore al Festival di Sanremo, edizione 2022: Martedì 1 febbraio alle 20.30 il festival, condotto per la terza volta da Amadeus, prenderà il via come da tradizione. Le istruzioni per l’uso – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Da PUNTO SULL’ARTE quattro artisti interpretano Varese. Vernissage sabato 11 febbraio h 17-20. In mostra le opere del francese Jean-Marc Amigues, l’artista ferrarese Daniele Cestari, la pittrice di origini polacche Marta Mezynska e lo spagnolo Tomàs Sunyol – Tutte le informazioni

VARESE – Al Sacro Monte si festeggia Sant’Apollonia, patrona dei dentisti. Due visite con Archeologistics. La Cripta del Santuario custodisce una raffigurazione della santa che verrà mostrata ai visitatori – Tutte le informazioni

VARESE – Le sculture Moai protagoniste alla Ghiggini. Il collettivo Urbansolid presenta un progetto dedicato all’Isola di Pasqua – Tutte le informazioni

GALLARATE – Andy Warhol fra Cinema e Televisione: incontro al Maga. Terzo appuntamento di approfondimento della figura del grande artista in occasione della mostra “Andy Warhol. Serial Identity” – Tutte le informazioni

CASTELLANZA – A Villa Pomini la rassegna fotografica “Il limite della conoscenza, l’illimite della coscienza” apre Filosofarti. La rassegna è ospitata nelle sale della storica Villa Pomini dal 12 febbraio al 5 marzo, organizzata dall’ Archivio Fotografico Italiano con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura nell’ambito di Filosofarti – Festival di Filosofia – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Il film Titanic compie 25 anni, al Miv il modellino del transatlantico. Sabato 11 febbraio, dalle 16, sarà possibile vedere il famoso modello del transatlantico esposto al cinema e chiedere al suo realizzatore, il signor Duillio Curradi, tante curiosità – Tutte le informazioni

BESOZZO – E vissero tutti felici e contenti è lo spettacolo di burattini in scena a Besozzo. I burattini di Daniele Cortesi in scena domenica 12 febbraio alle 16.30 per la rassegna “Vengo Anch’io – Fiabe e storie a Teatro”, dedicata a bambini e famiglie – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Teatro delle Arti le principesse ribelli si salvano da sole. L’Aggiustafiabe interviene sui pregiudizi di genere in Storie incartate per Principesse ribelli in scena sabato 11 febbraio alle ore 15.30 per i bambini – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – I tre porcellini e altre storie in scena all’Auditorium di Maccagno per Bim Bum Bam. Lo spettacolo di e con Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro è in programma per domenica 12 febbraio alle ore 16.15. Ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

VARESE – Mille bolle magiche trasformano il Teatro di Varese in un mondo di fantasia. Lo spettacolo della Fata delle bolle Silvia Gaffurini in scena domenica 12 febbraio alle 16 al Teatro di Varese per grandi e piccini – Tutte le informazioni

LIBRI

LIBRI – Le immersioni selvagge di Andrea Murdock Alpini alla Club house dell’Euratom di Ispra. Il libro sarà presentato Venerdì 10 febbraio alle ore 20 – Tutte le informazioni

VARANO BORGHI – A Varano Borghi, tra arte e musica, la presentazione del nuovo libro di Luca Guenna. L’appuntamento è per venerdì 10 febbraio alle 21 alla Biblioteca comunale. Alla presentazione tanti artisti che animeranno la serata – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Sfrontati e impertinenti cercatori di Dio: a Santa Caterina incontro con Frate Roberto Fusco. Sabato 11 febbraio l’autore presenta il suo ultimo libro in dialogo con Francesco Battistini, giornalista del Corriere della Sera – Tutte le informazioni

NATURA

LUINO – A spasso con le ciaspole sul monte Gambarogno. In mancanza di neve verrà effettuata in modalità escursionista. A promuoverla è il Cai Luino. L’appuntamento è per domenica 12 febbraio – Tutte le informazioni