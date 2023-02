Cosa fare nel weekend a Varese e nel varesotto il 17, 18, 19 febbraio

Il fine settimana in arrivo ha i colori del Carnevale tra feste, carri e i cortei in maschera a Varese e provincia. Ultimi giorni per vedere l’esposizione di Renato Guttuso al Castello di Masnago mentre lo Spazio Farioli a Busto Arsizio presenta la mostra che ama la natura con le opere di Diana Forassiepi. A Gallarate entra nel vivo Filosofarti. Andrea Moro intervista uno dei due ospiti internazionali di quest’anno, Noam Chomsky: il filosofo e linguista americano. Per chi ama la natura sabato 18 febbraio i bambini raccoglieranno foglie e legnetti per farsi una maschera insieme alla Lipu della Palude Brabbia.

EVENTI SPONSORIZZATI

FUORI PROVINCIA

BIZZARONE – Storie di Pietre e di Uomini, il programma culturale che festeggia il ventennale del Parco Valle del Lanza, ripercorre la storia delle architetture sacre del comune più a nord del Plis, scoprendo l’uso delle pietre incontrate lungo il percorso della rassegna, nella realizzazione delle chiese in paese e sul colle di Sant’Ambrogio. Tutte le informazioni

BELLINZONA – Finalmente dopo quasi tre anni vissuti tra pandemia e restrizioni il carnevale Rabadan di Bellinzona torna a festeggiare come una volta. Tutte le informazioni

EVENTI

BUSTO ARSIZIO – All’Ite Tosi di Busto Arsizio serata dedicata al Metaverso con Lorenzo Montagna. Venerdì 17 febbraio nell’istituto di Viale Stelvio sarà ospite l’Ex dirigente di Yahoo, Altavista e Presidente in Italia per l’associazione internazionale VR/AR, ed autore del libro METAVERSO – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Emozione a Gorla Minore, dopo 30anni ritorna il Palio con i nuovi rioni. Dopo 30 anni rinasce l’amato Palio di Gorla Minore. Venerdi 17 febbraio all’Auditorium “Peppo Ferri” sarà il momento di “Aspettando Il Palio”, una serata per raccontare ai gorlesi la divisione dei nuovi rioni e tutte le novità in programma – Tutte le informazioni

SALUTE – “Pillole per un corretto imboccamento” a Morosolo. Appuntamento sabato 18 febbraio dalle ore 10 alle ore 11.30 nel salone Polifunzionale della Rsa Cardinal Colombo di Morosolo con la dottoressa Claudia Bazzotti – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – I percorsi sensoriali all’Asilo di Bodio Lomnago estendono le aule al giardino. I nuovi percorsi sensoriali saranno inaugurati sabato 18 febbraio alle ore 10 durante uno speciale open day della scuola dell’infanzia – Tutte le informazioni

LUGANO – Al Foce di Lugano una settimana di teatro, musica, cinema e fotografia. Gli appuntamenti al Foce di Lugano nella settimana dal 13 al 19 febbraio. Si inizia con due proposte per San Valentino: una serata di balli caraibici e un recital omaggio a Giorgio Gaber sul tema dei sentimenti e dell’amore – Tutte le informazioni

MARNATE – A Marnate musica e sport per San Valentino. Due iniziative proposte dall’Amministrazione comunale: martedì 14 febbraio inizia un corso di difesa personale riservato alle donne e sabato 18 febbraio un concerto di canzoni d’amore con Luca Marino in sala consiliare – Tutte le informazioni

VARESE – Il San Valentino di Anna Sofia, per aiutare i rifugiati ucraini. Domenica 19 febbraio, dalle 15.30 alle 18: l’appuntamento è nella sede del CVV, Coordinamento Volontariato Varese – Tutte le informazioni

GAVIRATE – “Una vita donata”: a Gavirate la storia di Chiara Corbella. Venerdì 17 febbraio (ore 21) l’incontro-testimonianza con Elisa Corbella, sorella della giovane donna scomparsa nel 2012 per la quale è in corso il processo di beatificazione – Tutte le informazioni

GALLARATE-BUSTO ARSIZIO – Tra foto, filosofia e paesaggio: il weekend di Filosofarti a Gallarate. Sabato l’intervista con il linguista Noam Chomsky, ospite internazionale del festival. Ma tante sono le proposte del weekend, tra cui ben tre mostre con il linguaggio della fotografia – Tutte le informazioni

SPECIALE CARNEVALE

CARNEVALE – Le sfilate di Carnevale del 18 e 19 febbraio tra Varese e provincia. Anticipano il rito bosino nel weekend decine di sfilate di Carnevale a tema che diventano grandi feste o un’originale caccia al tesoro per divertirsi con i bambini – Tutti gli appuntamenti

VARESE – Arriva Carnevale: le feste, i carri e i cortei in maschera a Varese e in provincia. Tanti appuntamenti per il Carnevale 2023 che dopo le restrizioni degli anni scorsi torna ad animare paesi e città tra sfilate di maschere, carri allegorici e feste per i bambini – Tutte le informazioni

LAGO MAGGIORE – Tutti gli appuntamenti di Carnevale sul Lago Maggiore. Sfilate, concorsi e giochi: ecco alcuni dei principali eventi di Carnevale sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

MALPENSA – A Milano Malpensa l’incanto della luce delle Faröe nelle foto di Mario Vidor. È il secondo appuntamento con la trilogia di mostre dedicate al Grande Nord, organizzata al Photosquare da Sea e Archivio Fotografico Italiano – Tutte le informazioni

VARESE – Ultimi giorni per vedere la mostra di Renato Guttuso al Castello di Masnago. Il finissage della mostra il 19 febbraio quando si terrà una speciale visita guidata a cura di Serena Contini – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio la mostra “Elegie d’acqua” di Brigitta Rossetti. Per la rassegna “Uno spazio per l’arte”, promossa dall’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, nelle sale delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna dal 19 febbraio al 19 marzo il progetto che l’artista ha dedicato a Palazzo Cicogna – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La mostra che ama la natura: allo Spazio Farioli l’arte di Diana Forassiepi. Una selezione di opere presenta visioni con le quali l’artista intende “denunciare” coloro che attentano alla bellezza della natura – Tutte le informazioni

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO) – Le “storie quasi mute” di Monica Brenga in mostra a Villa Imbonati. La pittrice varesina presenta la sua prima personale: due sezioni, quella del colore e del bianco e nero, una installazione sonora e un laboratorio. L’inaugurazione il 18 febbraio – Tutte le informazioni

LIBRI

CARDANO AL CAMPO – Salvatore Pisani presenta “Non solo amore” a Cardano. È l’undicesimo appuntamento della rassegna “Dialogando con” organizzata dall’assessorato alla Cultura – Tutte le informazioni

VARESE – Giuseppe Zanetto alla libreria Mondadori con il libro “Un mare di poeti e di eroi”. L’incontro è previsto per sabato 18 febbraio, alle 17.30, alla libreria di Via Morosini, 10 – Tutte le informazioni

TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Carlo Albè al Circolo Qui di Busto Arsizio con “È tutto loro quello che luccica”. Lo spettacolo dello scrittore e attore bustocco sarà ospitato – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

GORLA MAGGIORE – Avis Valle Olona racconta ai bambini quanto è bello donare. Sabato 18 febbraio al NUMM di Gorla Maggiore si terrà “Rosso Sorriso – La meraviglia del donare”: un pomeriggio di gioco e divertimento in cui si spiegherà si bambini la magia del dono – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Un convegno per festeggiare insieme i 50 anni di Telefono Amico ODV di Busto Arsizio. Appuntamento venerdì 17 febbraio alle 20.45 in Sala Tramogge ai Molini Marzoli a Busto Arsizio con i convegno “Le fragilità degli adolescenti e le difficoltà degli adulti”. Ingresso libero – Tutte le informazioni

NATURA

INARZO – Maschere di natura con la Lipu alla Palude Brabbia. Sabato 18 febbraio i bambini raccoglieranno foglie e legnetti per farsi una maschera – Tutte le informazioni

