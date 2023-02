Crugnola in gara ad Arezzo con “vista Laghi”. Tappa mondiale in Svezia per Miele

Andrea Crugnola anticipa a questo fine settimana l’esordio stagionale partecipando al Rally Terra del Tevere in programma tra sabato 11 e domenica 12 sulle strade della provincia di Arezzo. Nella circostanza il campione italiano in carica utilizzerà la Citroen C3 Rally 2 con cui disputerà il tricolore CIAR; al suo fianco però stavolta non ci sarà Pietro Ometto ma Andrea Sassi.

La gara toscana su fondi sterrati (è alla terza edizione ma è erede del precedente “Città di Arezzo, Crete senesi e Valtiberina”) sarà quindi il primo test agonistico per il pilota di Calcinate del Pesce, il quale ha anche confermato la propria partecipazione al Rally dei Laghi del 24-25 febbraio. Troppo forte il richiamo delle strade di casa sulle quali Crugnola correrà (come lo scorso anno) su una vettura di una classe minore e non con la C3 dell’Italiano: un errore nel comunicato della scuderia EASI aveva tratto in inganno nei giorni scorsi (anche VareseNews).

Nel 2022 Andrea aveva corso il “Laghi” su una Peugeot 106 Maxi di categoria A6; quest’anno la scelta ricadrà ancora su una “piccola” francese con qualche primavera sulle spalle, pare una Citroen Saxo di classe K10 del team varesino SMD. Una bella sfida contro una serie di avversari dotati di moderne e potenti vettura Rally2 (all’elenco dei giorni scorsi si è aggiunto Vanni Maran anch’egli su Skoda Fabia): dodici mesi fa Crugnola chiuse il “Laghi” in una eccellente quinta posizione.

MIELE IN SVEZIA PER LA WRC MASTERS CUP

Nel frattempo in Svezia ha preso il via il rally valido per il campionato mondiale WRC al quale partecipa anche Mauro Miele, su Skoda Fabia Rally2 del team DreamOne Racing accanto a Luca Beltrame. Miele è in lizza soprattutto per i punti in palio della WRC Masters Cup, ovvero il mondiale over 50 di cui il pilota bustocco è campione in carica. In Svezia la concorrenza è alta in questa categoria con il polacco Solowow che è partito molto forte.

Tra gli iscritti anche il navigatore luinese Roberto Mometti che sta affiancando il pilota Luciano Cobbe sempre su una Fabia. Il Rally Sweden è anche l’occasione del ritorno di un equipaggio italiano nella massima categoria, quello formato dal driver Lorenzo Bertelli e dal navigatore Simone Scattolin al via su una Toyota Yaris gommata Pirelli.

