Da Luino a (Casa) Sanremo: gli Awen incontro Vince Tempera

Non solo Vittorio Cosma, direttore d’orchestra originario di Comerio al servizio dei Coma Cose, nei giorni del Festival Sanremo ha accolto e concesso un po’ di spazio alla musica “made in Varese”. Venerdì 10 febbraio, penultima giornata in cui si è svolto il Festival della Canzone Italiana, gli Awen – band di Luino guidata da Kostel Pastore – è stata infatti ospite di Casa Sanremo, evento parallelo al Festival- ma pur sempre legato alla Kermesse – nato come luogo di incontro e di spazio per gli addetti ai lavori nel mondo della musica: dai musicisti ai media e ai giornalisti.

La band, vincitrice al concorso di Besozzo “Jamm Contest”, non è nuova nella città ligure: lo scorso settembre la formazione formatasi appena qualche mese prima aveva partecipato a Sanremo Rock, calcando proprio il palco del teatro dell’Ariston, dove avevano avuto l’occasione di suonare il brano Una Direzione in virtù del primo posto ottenuto alla gara musicale del The Bank di Monza.

Il gruppo rock ha suonato nella mattinata di venerdì al Teatro Centrale, per poi, nel pomeriggio, esibirsi lungo le strade della città dei fiori, scattando anche una foto con uno delle istituzioni della musica italiana, il maestro Vince Tempera, storico collaboratore non solo di Battisti e Mina, ma anche autore di alcune iconiche sigle di anime giapponesi come Ufo Robot e Capitan Harlock, cartoni diventati leggende nello Stivale anche grazie al contributo sonoro di Tempera: «Porteremo a casa con noi il clima di isteria festosa, fiumi di persone bramose di uno sguardo, un tocco o considerazione dei propri idoli, di quell’emozione che solo la musica può far muovere – commenta la band dal proprio profilo Facebook – Ma anche una convinzione suonare live è una soddisfazione impagabile».