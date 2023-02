Dal 1° gennaio i residenti in centro hanno lo sconto-parcheggio. Ma pochi per ora lo usano

Dal 1° gennaio i residenti del centro di Gallarate possono sostare gratis sulle “strisce blu” a inizio e fine giornata, ma per ora sono pochi quelli che hanno fatto richiesta.

Ne avevamo parlato sul finire del 2022, quando fu approvata la delibera che fissava le regole e anche l’avvio da inizio 2023. A un mese di distanza dall’entrata in vigore del contrassegno – “bollino” da mette in auto – ci siamo chiesti: ma come si fa ad avere questo bollino? E quante persone hanno fin qui usufruito della possibilità?

«Ad oggi sono ventinove i contrassegni consegnati» spiega Stefania Picchetti, l’assessore ai servizi al cittadino, che si è occupata di questa novità.

E forse conviene riepilogare e segnalare la possibilità e le modalità di concessione del “bollino”.

«La richiesta di contrassegno deve essere fatta all’Ufficio Traffico, con apposito modulo» continua Picchetti. Per ottenere il contrassegno – il “bollino” – si deve presentare il modulo, presente sul sito del Comune (qui ve lo forniamo nella versione attuale), con i necessari allegati. Si paga poi un rimborso spese per la pratica, di 10 euro, sul circuito PagoPa (qui),. Infine modulo, allegati e ricevuta di pagamento si possono consegnare di persona all’Ufficio Traffico negli orari d’ufficio oppure si possono inviare per mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato, attivato appositamente, che è sostacentro@comune.gallarate.va.it

Chi può richiedere il contrassegno della sosta su strisce blu?

Possono avere il “bollino” – oltre ai residenti della ZTL del centro, compresa via Manzoni – anche ai residenti nelle altre vie con posti a righe blu: Largo Camussi, Via Cadolini, Via Poma, Largo Donatori del Sangue, Via Cantoni, Via Postporta, Largo Monsignor Simbardi, Via Castelli, Via Postcastello, Piazza Garibaldi, Via Cavour, Via San Francesco, Piazza Giovanni XXIII, Via Chiesa, Via Sant’Antonio, Piazza Ponti, Via Dubini, Via Teatro (Via Sironi), Piazza Risorgimento, Via Mazzini, Via Trombini, Piazza San Lorenzo, Viale Milano (solo i civici ricompresi tra Piazza San Lorenzo e via Torino), Via XX Settembre, Via Beccaria, Via Don Minzoni, Corso XXV Aprile, Via Borghi, Via Oberdan.

Come funziona il parcheggio gratuito a Gallarate

L’agevolazione consiste nel poter lasciare in sosta la propria autovettura senza pagare, negli spazi blu del centro città, dalle 08.00 alle 09.00 e dalle 19.00 alle 20.00, vale a dire a inizio e fine giornata (il limite serale della sosta a pagamento è stato aumentato alle 20 dal 1° gennaio 2023).