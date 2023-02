Dal 1° marzo a Busto Arsizio parte la raccolta differenziata dei rifiuti tessili coi cassonetti di Agesp

Manca poco, ormai, alla partenza del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti tessili in città gestito da Agesp Igiene Ambientale. La data per l’avvio è prevista per il 1° marzo. Il servizio integra il contratto di gestione integrata dei rifiuti, a seguito di apposita delibera di Giunta comunale in un’ottica di continuo miglioramento della raccolta dei rifiuti.

La finalità è il potenziamento delle attività volte all’incremento della percentuale di differenziazione a Busto Arsizio, prevede il posizionamento sul territorio comunale di 62 cassonetti posti in aree pubbliche o ad uso pubblico di facile accesso, personalizzati in modo riconoscibile ed omogenei a livello di struttura, contribuendo, in tal modo, anche al mantenimento di precise condizioni di decoro e gradevole impatto visivo.

L’affidamento dell’intero servizio ad Agesp – che per l’espletamento delle attività si avvarrà di un operatore specializzato – inoltre, consentirà, oltre ad un’ottimizzazione di gestione operativa delle attività, uno specifico controllo sulla proliferazione di postazioni “abusive” che nel tempo si sono create sul territorio cittadino, ora eliminate, e altresì il mantenimento in ordine e condizioni di pulizia delle aree sulle quali insisteranno i cassonetti che, spesso, si trasformano in mini-discariche.

Entro la fine della prossima settimana, quindi, verranno rimossi tutti i cassonetti attualmente dislocati in città e di pertinenza di differenti soggetti, e subito dopo, nei primi giorni di marzo, saranno posizionati i nuovi contenitori logati AGESP. Qualora, dunque, i cittadini dovessero rilevare qualche giorno “di vuoto” in alcune posizioni, si conferma che trattasi di una situazione temporanea e fisiologica all’organizzazione delle nuove attività.

Con l’occasione Agesp ricorda, infine, che la raccolta dei rifiuti tessili comprende il conferimento di abiti usati, accessori d’abbigliamento e biancheria per la casa, da inserire nei contenitori secondo le modalità riportate in evidenza sugli stessi cassonetti.

Ricordiamo, infine, che esiste a Busto Arsizio un centro del riuso all’interno della piattaforma ecologica di Sacconago. Per coloro che hanno vestiti in buono stato che possono essere riutilizzati il consiglio è quello di portarli al centro dove potranno avere una seconda vita. I cassonetti di Agesp, invece, serviranno a raccogliere quelli più malandati e non riutilizzabili.

Per ulteriori informazioni, è a disposizione dell’utenza il SERVIZIO CLIENTI IGIENE AMBIENTALE – Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì ore 8.30 – 19.00 / sabato ore 8.30 – 12.30 / festivi esclusi).