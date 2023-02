Dal Verbano al Ceresio, torna la Bit e Varese mostra le sue bellezze

Viaggi, sostenibilità, tecnologia e consapevolezza: torna a Milano dal 12 al 14 febbraio la Bit, la Borsa internazionale del turino (Padiglioni AllianzMico). L’evento, tra i più importanti del settore, è l’occasione per conoscere e scoprire le novità delle principali destinazioni internazionali, l’offerta turistica italiana e le vacanze a tema. Anche quest’anno la fiera sarà anche l’occasione per approfondire le tendenze del momento come il turismo lento ed esperienziale, le possibilità offerte dalle nuove tecnologie o le esigenze degli operatori.

Alla Bit, anche quest’anno Varese sarà protagonista con una presenza legata alla Camera di Commercio, dedicata alla valorizzazione dell’offerta e delle attrattive del territorio.

«Daremo visibilità ai prodotti di un settore che sta recuperando velocemente i numeri positivi che ne hanno caratterizzato la crescita fino al 2019: i dati recenti segnalano una buona ripresa degli arrivi e dei pernottamenti. Con particolare riferimento alla zona dei laghi, non meno significativo è stato il riscontro, anche nelle ultime estati, dell’attività promozionale svolta per valorizzare il turismo di prossimità. Il tutto usufruendo, grazie all’impegno e alle competenze messe in campo dagli operatori, di strutture e servizi sempre più adeguati rispetto alle esigenze del turismo moderno» spiega il presidente dell’ente camerale, Mauro Vitiello, che aggiunge: «Abbiamo voluto costruire lo stand varesino in Bit coinvolgendo enti e istituzioni del territorio, lavorando in una logica di stretta sinergia».

Tra i protagonisti dello stand allestito all’interno della più importante rassegna del settore, anche i Varese Tourist Angels, studenti coinvolti in un progetto integrato scuola/lavoro che – promosso Camera di Commercio con Ufficio Scolastico Territoriale e Regione Lombardia – offre loro l’opportunità di mettersi in gioco.

L’offerta varesina alla BIT 2023 sarà presente anche attraverso gli operatori del Lago Maggiore Bike Experience e del consorzio turistico “Varese Convention and Visitors Bureau”, impegnati a valorizzare il nostro territorio con un’attività di promo-commercializzazione. Lo spazio Varese alla Bit 2023 è al Padiglione 3, Stand B15

Anche il Lago Ceresio avrà uno spazio dedicato. Durante la giornata di domenica, dalle 10 alle 10.30 la presentazione della destinazione, una tra le più green delle province di Como e di Varese. Partirà proprio da qui la nuova stagione turistica con le novità del 2023. Nelle tre giornate di evento il lago sarà rappresentato e raccontato negli stand della Camera di Commercio di Como-Lecco e di Varese.

La via Francisca del Lucomagno

“Gli ultimi anni hanno sicuramente incrementato il turismo di prossimità – spiega il Vice Presidente con delega al turismo, Giovanni Bernasconi – che ci ha permesso di far conoscere i nostri magnifici luoghi a due passi da casa. Tutto ciò ci ha spinti a rivedere le strategie di marketing e offrire una serie di servizi più curati e, senza dubbio, pensati per rispondere a ogni tipologia di “ospite”. E, se il lago di Como si conferma ancora una delle realtà più richieste dal turista internazionale, il Ceresio si colloca sul mercato con una serie di itinerari green, vendendo pacchetti che fanno esplorare una fascia di mercato e di filone molto in voga: quello slow”.

Tra i luoghi cult il Borgo Dipinto a Claino con Osteno, un museo a cielo aperto in continua evoluzione grazie al fermento di artisti che transitano proprio in questo territorio. A Carlazzo il lago di Piano, una Riserva Naturale con una serie di proposte per esplorare la flora e la fauna. A Valsolda, in frazione Castello, una magica atmosfera tra le case arroccate sulla montagna e la Chiesa di San Martino con la Cappella Sistina della Lombardia. Sulla sponda varesina il paese di Lavena Ponte Tresa con il suo lungolago e le opere d’arte naturali. Da qui passa anche la Via Francisca del Lucomagno, mentre a Porto Ceresio un percorso con i murales coloratissimi. A Brusimpiano si possono infine scoprire le trincee della Linea Cadorna. A poca distanza dai centri più grandi, il piccolo Lago di Ghirla.

Un mondo tutto da scoprire come lo slogan che l’Ente ha pensato per promuovere il territorio, il Ceresio e tutti i laghi minori.