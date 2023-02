Davanti a San Pietro a Gallarate arriva la grande scritta LOVE per San Valentino

Da giovedì 9 febbraio un grande cuore rosso sarà esposto sul sagrato di San Pietro a Gallarate, «pronto a fare da sfondo a tante romantiche foto».

È il nuovo allestimento per San Valentino pensato da Rocco Longobardi, assessore al commercio, e dal Distretto gallaratese. Una “location” instagrammabile che trae spunto dal gradimento di quelle del 2022: «Dopo il successo del tour “Love” dello scorso anno, anche quest’anno il Distretto del Commercio vuole contribuire a scaldare l’atmosfera per la festa degli innamorati».

L’installazione di fianco alla chiesetta monumento nazionale, nella piazza più centrale, non è l’unico segno per San Valentino.

«Le attività commerciali verranno decorate “con amore” da centinaia di cuori-palloncino rossi ed argento. Inoltre, nelle giornate di sabato 11 e martedì 14, chi si recherà sul sagrato di San Pietro con lo scontrino di un acquisto effettuato in un negozio del centro (minimo €10), tra le 17.30 e le 19.00 avrà la possibilità di ricevere un palloncino cuore tutto suo (fino ad esaurimento scorte)».

E una volta passato il 14 febbraio, Longobardi e il Duc hanno già tanti altri capitoli da affrontare: «Piattaforma, Minoletti, Bando DUC per privati e per comune, eventi sono solo i titoli dei progetti che a breve verranno presentati».