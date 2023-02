Dimissioni e pensionamenti “svuotano” la chirurgia: la Sette Laghi assume gli specializzandi

L’Asst Sette Laghi assume 5 specialisti in chirurgia di cui uno a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato. Nella delibera, firmata dal Commissario straordinario Giuseppe Micale, si spiega: « stante la carenza di personale presso il Dipartimento,…. per garantire la copertura di tutti i servizi, anche in vista di prossime cessazioni che interverranno nel medesimo profilo».

Le cessazioni di cui si parla nella delibera sono circa una decina: lo scorso anno si sono dimessi 2 chirurghi definiti “senior” con circa 30 anni di esperienza, altri due con una quindicina di anni di pratica alle spalle e altri due definiti “junior” con dieci anni di esperienza. Dall’inizio del 2023 si sono dimessi già tre chirurghi con un’esperienza al tavolo operatorio di almeno 15 anni.

La sostituzione, anche a causa della carenza di specialisti, avviene grazie al cosiddetto “Decreto Calabria” che permette di far entrare in equipe i medici in formazione, gli specializzandi del quinto, del quarto e del terzo anno.

Per coprire i posti liberi, anche in vista di ulteriori cessazioni sia nella chirurgia generale d’urgenza di Varese sia in quella di Tradate, la Sette Laghi ha proposto agli studenti specializzandi dell’Insubria il contratto di assunzione a tempo determinato in attesa che completino il percorso e trasformino quel legame in indeterminato. Tra gli specializzandi ce n’è già uno specializzato per il quale scatta il tempo indeterminato, ma per i restanti 5 si è dovuto scorrere la graduatoria anche del quarto e del terzo anno. I primi candidati dal 1° al 4° posto nella graduatoria dei candidati iscritti all’ultimo anno della scuola di specializzazione,« hanno dichiarato di non essere interessati alla proposta di assunzione in oggetto, per questo motivo si è proseguita la convocazione anche al quarto anno, dove c’è un solo specializzando e al terzo» come si legge nella stessa delibera.

La Setta Laghi parla di situazione in perfetta linea con gli standard: « Abbiamo assunto 11 chirurghi generali destinati ai reparti di chirurgia generale e siamo in linea con fabbisogno. I nuovi specializzandi servono per comprare ulteriori uscite e dare ai reparti personale per coprire i turni nei PS. Inoltre è un modo per fidelizzare i futuri specialisti che si stanno formando attualmente nei nostri ospedali».

Il turn over in ospedale non è una cosa eccezionale: ciascun professionista decide di accettare offerte stimolanti e arricchenti secondo il proprio progetto professionale e di vita. La Sette Laghi ha scelto di puntare sul “vivaio” abbassando l’età media della squadra chirurgica che è poi quella deputata a formare, a sua volta, gli specializzandi.