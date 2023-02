In dogana con 108 album di francobolli non dichiarati, fermato un uomo a Ponte Cremenaga

Durante un recente controllo, i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno fermato un cittadino svizzero per omessa dichiarazione di una collezione di francobolli composta da 108 album. L’uomo, alla guida di un’auto con targhe svizzere, è stato fermato nei pressi del valico di Ponte Cremenaga.

La merce non era stata dichiarata, né sdoganata. Secondo una stima, il valore della collezione sarebbe di circa 30 mila franchi. I collaboratori dell’UDSC hanno sequestrato la merce invitando l’uomo a presentare una valutazione del valore effettivo imponibile della collezione, che secondo l’uomo sarebbe intorno ai 9 mila franchi, un importo che non corrisponde al valore di mercato attuale. In un secondo momento la stima è stata ritrattata per una cifra ben più alta, sulla quale l’UDSC ha riscosso i tributi in attesa che venga comminata una multa.