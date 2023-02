Domande, dubbi, criticità: una nuova diretta Coinger per rispondere ai quesiti degli utenti

Una diretta facebook per spiegare cosa fare e chi chiamare in caso di disservizi.

La diretta verrà trasmessa sulla pagina facebook e sul canale youtube di Varesenews mercoledì 8 febbraio alle ore 18.

Nel corso della diretta verrà spiegato come chiedere il supporto di Coinger in caso di dubbi, mancati ritiri, o per avere risposte in merito alle nuove attrezzature, e sarà illustrata l’organizzazione che guida la nuova raccolta differenziata.

Interverranno Paride Magnoni, direttore generale di Coinger, Fabrizio Garbarini, responsabile operativo Econord e responsabile della centrale operativa e Maurizio De Lucia, responsabile operativo sul territorio di Econord.