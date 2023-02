Doveva scontare ancora 1 anno e 8 mesi di carcere: la Polizia di Gallarate lo arresta a Oggiona

Gli mancavano da scontare ancora 1 anno e 7 mesi di reclusione. La Polizia di Stato di Gallarate lo ha individuato e ricondotto in carcere. L’arresto di un 29enne di origine albanese è avvenuto ieri, mercoledì 1 febbraio.

Verso le ore 16.50, la sezione investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate ha eseguito l’ordine emesso il giorno prima da parte dell’Autorità Giudiziaria di Varese. Il 29enne è stato individuato a Oggiona all’interno di un deposito di materiale edile di una ditta presso cui stava lavorando come operaio.

Già nell’agosto scorso, gli agenti del Commissariato avevano riconosciuto il 29enne che, nonostante una sentenza del tribunale gli impediva di rientrare in Italia per 5 anni, era rientrato nel nostro paese in modo illegale con un’identità falsa.

Terminate le incombenze di rito ed accertata la sua identità, l’uomo è stato condotto alla Casa Circondariale di Busto Arsizio ove permarrà fino al termine della pena residua da espiare.