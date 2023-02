Due ottobre 2020, la tempesta Alex devasta le valli del Varesotto: una serata per analizzare cos’è accaduto

Piante distrutte, sentieri impraticabili fra Valcuvia e Valli varesine del Campo dei Fiori (nella foto): è la tempesta Alex, che ha spazzato le montagne varesine la notte del 2-3 ottobre 2020.

Forti temporali e violente precipitazioni, accompagnate anche da venti di scirocco (la stazione meteo presso l’Osservatorio Astronomico G. V. Schiaparelli (Punta Paradiso del monte Campo dei Fiori) ha misurato 113 km/h di velocità di vento prima che le strumentazioni, private della corrente elettrica smettessero di funzionare) hanno ferito le nostre montagne abbattendo migliaia di alberi: faggi, castagni e frassini.

Alberi completamente sradicati e alberi spezzati lungo il tronco, sia sul versante meridionale che su quello settentrionale del Campo dei Fiori, caratterizzano lo scenario dell’impatto della tempesta Alex. In più, i boschi di abete della zona sommitale, già provati dal bostrico tipografo (un coleottero infestante principalmente l’abete rosso), sono stati fortemente danneggiati.

Nel quadro dell’attività culturale della sezione di Varese del Club Alpino Italiano (CAI), in particolare nel programma Tutela Ambiente Montano (TAM) e in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori, Alex Zenié presenta il suo lavoro “L’impatto della tempesta Alex sui boschi nel Parco Regionale Campo dei Fiori” venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 21:00 presso la sede dell’Ente Parco Regionale Parco Campo dei Fiori in via Trieste, 40 a Brinzio (VA).

La presentazione illustra quanto è avvenuto, focalizzandosi sull’analisi della tempesta Alex per poterne analizzare la prevedibilità oltre che l’impatto sui boschi del Parco Regionale Campo dei Fiori; per approfondire lo stato dei successivi programmi di ripristino delle aree boscate e dei sentieri, che sono ancora in corso, e sul futuro sostenibile. Si prende in considerazione la biodiversità nella gestione dei boschi del Parco Regionale Campo dei Fiori e la gestione innovativa del Consorzio Castanicoltori. Seguirà discussione col pubblico.