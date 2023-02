Due scuole in una a Castronno: massima disponibilità di servizi per evitare disagi alle famiglie

Ridurre il più possibile i disagi delle famiglie per la chiusura della scuola primaria Marconi di Sant’Alessandro: questo l’obiettivo del sindaco Giuseppe Gabri che assicura la massima disponibilità dell’Amministrazione comunale ad attivare soluzioni e servizi per agevolare lo spostamento degli alunni della primaria di Sant’Alessandro alla Pascoli di Castronno.

La chiusura della scuola Marconi, votata a luglio e con ampia maggioranza dal Consiglio Comunale di Castronno su proposta del primo cittadino a causa del forte calo demografico diventerà operativa a partire dal prossimo anno scolastico 2023-2024. In vista del prossimo settembre in Comune si comincia quindi a ragionare su quali soluzioni si possano attivare affinché i genitori con i figli iscritti nelle classi 2^, 3^ e 4^ della primaria di Sant’Alessandro (quest’anno la prima non è stata formata) l’anno prossimo non siano costretti a subire disagi sull’organizzazione o sull’economia familiare a causa della chiusura della Marconi.

Le due scuole distano poco più di 2 km l’una dall’altra, entrambe servite dallo scuolabus, ma con inizio delle lezioni anticipato per la primaria Marconi: «Sicuramente siamo pronti a rivedere i percorsi di scuolabus e si potrebbe anche pensare, se le famiglie lo desiderano, di attivare una fermata davanti alla primaria di Sant’Alessandro nell’orario in cui oggi iniziano le lezioni, o 5 minuti prima, alle 7.40, in modo da poter mantenere invariata l’organizzazione familiare e permettere ai bambini di arrivare comunque a scuola puntuali», propone Gabri, disposto anche a valutare un prescuola.

Anche per il ritorno l’orario di uscita lievemente posticipato potrebbe essere un problema per qualcuno: «Si potrebbe attivare un doposcuola», ipotizza il Sindaco sottolineando che in ogni caso i servizi sarebbero attivati senza creare un aggravio economico per le famiglie rispetto alle spese sostenute quest’anno da ciascuno.

«Per essere espliciti – spiega Gabri – se una famiglia con il figlio iscritto alla primaria di Sant’Alessandro che quest’anno non usufruisce dello scuolabus l’anno prossimo ne avesse bisogno per arrivare alla Pascoli, per quella famiglia il servizio sarà attivato gratuitamente, in modo che la scelta di chiudere il plesso non diventi un costo che pesa sul bilancio familiare».

La disponibilità dell’Amministrazione comunale ad attivare tutti i servizi necessari a limitare il più possibile i disagi, già dichiarata quest’estate, è stata ribadita dal sindaco in un post su Facebook in ci invita le famiglie a prendere appuntamento per discutere singolarmente ogni caso (scrivendo una mail a sindaco@comune.castronno.va.it o telefonando allo 0332 896214).

Dal canto suo la scuola pure ha informato i genitori con i figli attualmente iscritti alla primaria di Sant’Alessandro della disponibilità di aule e al mantenimento di classi e insegnanti “al netto delle decisioni del provveditorato sull’assegnazione dell’organico”, precisano dall’Istituto Comprensivo di Castronno a proposito del trasferimento interno allo stesso Istituto di alunni dalla Marconi alla Pascoli.