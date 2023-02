Edoardo nei top 10 a Masterchef Italia: la sfida diventa sempre più tecnica

Non c’è solo Sanremo nell’agenda televisiva italiana di questa settimana, e per i varesini c’è un impegno inderogabile il giovedì: tifare Edoardo, il concorrente varesino ancora in gara nell’edizione 2023 di Masterchef, che sta dando grandi soddisfazioni e si è appena aggiudicato un posto nella top 10 dei migliori chef amatoriali di questa edizione.

E proprio questo giovedì 9 febbraio, quella in cui si sfidano i migliori dieci concorrenti, la puntata sarà ricca di colpi di scena: lo sarà già a partire da una sorprendente e tesissima Mystery Box che vedrà protagonista un ospite, lo Chef e imprenditore Giancarlo Perbellini, uno dei massimi rappresentanti della cucina d’eccellenza in Italia e nel mondo, con ben dieci locali nel nostro Paese tra cui Casa Perbellini a Verona, che vanta 2 Stelle Michelin. Perbellini rimarrà poi anche per l’Invention Test, che vedrà protagonisti due suoi piatti di mare. Sarà questa l’occasione per gli aspiranti chef di dimostrare ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli – e anche a se stessi – di saper ragionare come dei veri e propri chef professionisti.

Il raffinato NH Collection CityLife di Milano farà da sfondo a una Prova in Esterna dai sapori internazionali che accoglierà dieci Chef di fama mondiale provenienti dall’estero: i concorrenti, divisi nelle due brigate, si sfideranno su piatti da tutto il mondo in una sfida che sarà molto tecnica e serrata. Per la brigata sconfitta come sempre ci sarà il Pressure Test, un’ultima chance dove giocare il tutto per tutto per ottenere la possibilità di rimanere ancora in gara all’interno delle cucine di MasterChef Italia. Troveremo di nuovo il concorrente varesino impegnato in quest’ultima sfida? speriamo, per lui, di no.

La puntata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy è in onda giovedì 2 febbraio alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.