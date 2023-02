Elezioni regionali in Lombardia, ecco la scheda elettorale e le istruzioni per votare

Il 12 e 13 febbraio si vota per le elezioni regionali, le consultazione chiamate a rinnovare la carica di presidente della Regione Lombardia e della composizione del consiglio regionale lombardo. Ma come funziona la legge elettorale?

L’elettore riceverà una scheda come quella che trovate in questo articolo. Nei rettangoli troverà il nome e cognome della persona candidata alla carica di Presidente. Nella parte a sinistra ci sono invece i simboli delle liste che sostengono quel candidato.

L’elettore può esprimere il suo voto in quattro modi:

1) Mettere una X solo sul nome di un candidato presidente. In questo caso il voto NON si estende a nessuna delle liste collegate.

2) Può votare per un candidato Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

3) Può scegliere anche di votare solo per una lista, ma in questo caso il voto si intende espresso in favore anche del candidato ad essa collegato.

4) Si può infine effettuare il voto disgiunto, cioè votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Non è previsto il ballottaggio, verrà quindi eletto presidente il candidato presidente che prenderà più voti. Gli altri consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base delle liste provinciali.

Il fac-simile della scheda elettorale

Le preferenze

Per il Consiglio Regionale si possono anche esprimere le preferenze. Per farlo bisogna scrivere il cognome o il nome e il cognome del candidato consigliere scelto negli appositi spazi. Si possono scegliere fino a due nominativi diversi all’interno della stessa lista, ma attenzione alla preferenza di genere. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso differente. Se così non fosse, verrà annullata la seconda.

Quando si vota

Si vota domenica 12 febbraio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 13 dalle ore 7 alle ore 15. Per poter votare, occorre presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento valido.