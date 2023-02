Elezioni Regionali: Luino fra le tappe del tour elettorale di Emanuele Monti

Durante la mattinata di mercoledì 1° febbraio il tour elettorale di Emanuele Monti, consigliere regionale e capolista della Lega alle prossime elezioni regionali, ha fatto tappa a Luino. Un’occasione per il consigliere leghista di ribadire la propria vicinanza e il proprio impegno per il luinese.

La prima tappa si è svolta presso l’Istituto Comprensivo Statale “B. Luini” in cui a fare gli onori di casa è stata la dirigente scolastica Chiara Grazia Galazzetti.

«Abbiamo condiviso spunti interessanti – spiega Monti – che erano emersi durante le mie tappe de ‘La Lombardia che vorrei’ e su cui avevo già garantito il massimo impegno. In particolare, vi è la necessità di potenziare l’offerta formativa locale con un indirizzo musicale di scuola pubblica per offrire continuità ai tanti ragazzi che già frequentano la scuola in città. C’è una preadesione di 25 alunni per questo indirizzo e la scuola ha già un’aula attrezzata. Sarebbe un enorme vantaggio per famiglie e ragazzi».

Il tour è poi proseguito con la visita ad Anffas, con la Presidente Emilia Palazzo. «È sempre piacevole visitare questa storica realtà – aggiunge -, da sempre impegnata nell’assistenza delle persone con disabilità. Avevo già visitato la loro struttura con il Ministro Alessandra Locatelli e ora volevo rinnovare il mio impegno a lavorare al loro fianco».

Infine, la visita alla sede della Croce Rossa luinese «Ho ricordato agli operatori – sottolinea Monti – il mio impegno al loro fianco che è scaturito nell’aggiornamento delle tariffe per il trasporto extra-ospedaliero. Un’iniziativa attesa da vent’anni dal comparto e resa possibile grazie alla mia iniziativa in Consiglio regionale. Abbiamo poi potenziato le misure a favore della formazione e della sicurezza degli operatori. In questa realtà mi sento a casa e sono orgoglioso del lavoro che fanno nel campo sociale come la distribuzione di pasti e assistenza ai più fragili».

La mattinata si è chiusa al mercato, tra la gente, a raccogliere nuovi spunti e nuove idee.