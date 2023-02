Emanuele Monti (Lega) alla scuola materna di Inarzo: “Qui si respira aria di comunità e famiglia”

Emanuele Monti, consigliere regionale e capolista della Lega alle elezioni regionali, ha fatto visita oggi, mercoledì, alla scuola materna di Inarzo: «La ristrutturazione delle scuole materne di Inarzo, all’interno del plesso scolastico delle ex elementari, è un progetto ambizioso che guarda al futuro delle famiglie inarzesi, iniziato con un mio ordine del giorno alla legge di bilancio regionale del 2020. Valorizzare la realtà educativa già presente, a cui sono iscritti circa 90 bambini, significa investire sulla crescita del tessuto sociale locale. Il vero fiore all’occhiello è la qualità dei servizi offerti che permette di attrarre iscrizioni anche dai comuni limitrofi». (in foto Monti con il sindaco Montonati e alcune operatrici)

«In questo comune – spiega Emanuele Monti – si respira un clima di massima attenzione alla famiglia e al bambino che permette ai più piccoli di uscire serenamente a giocare per strada con gli amici. Questo grazie all’amministrazione comunale e al sindaco Fabrizio Montonati che hanno saputo andare nella direzione giusta e sviluppare sinergie con Regione Lombardia che hanno portato 750.000 euro di risorse regionali, su più linee di finanziamento, per realizzare una struttura fondamentale come la nuova scuola materna».

«Oggi è stata l’occasione per condividere questo risultato con le operatrici e chiacchierare simpaticamente con i bambini. A breve partirà il cantiere che sarà completato entro il 2024. Questo rappresenta un piacevolissimo esempio di lavoro di squadra e di comunità, a cui hanno partecipato attivamente sia le istituzioni che i cittadini, specialmente i più piccoli a cui questi servizi sono rivolti» – conclude.