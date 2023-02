“Emozioni Naturali. Dal Delta del Po al Pantanal, dall’Africa all’Islanda”, a Varese una serata con le foto di Milko Marchetti

Dopo il successo di pubblico con la proiezione di “La Pantera delle Nevi”, l’associazione varesina Le Vie dei Venti propone un fotografo, Milko Marchetti, che per ben 12 volte ha vinto la Coppa del Mondo di foto ambientali.

Ci descriverà l’amore per il suo lavoro e per l’ambiente che lo circonda attraverso fotografie che sono state premiate in concorsi nazionali ed internazionali. I suoi compagni di avventura sono un capanno mimetico, ore di appostamenti immobili, le fredde giornate di gennaio, le afe di luglio, le innumerevoli zanzare, la nebbia, e soprattutto la sua inseparabile macchina fotografica.

“Emozioni Naturali. Dal Delta del Po al Pantanal, dall’Africa all’Islanda, dai riflessi alla macro, dai bianchi e neri alle luci e ombre” è un concentrato di emozioni, quelle che Milko ha vissuto al momento dello scatto ! È questo quello che vuole che accada, riuscire a trasmettere tramite il connubio musica-immagini, l’attesa, il freddo, il caldo, la pelle d’oca, i rumori, i colori, le luci, le ombre, le stesse sensazioni che ha vissuto nel momento in cui ha fatto click. Un’occasione per girare il nostro splendido Pianeta partendo dalla sua terra, il delta del Po.

In oltre 30 anni di attività Milko Marchetti ha costruito un archivio di oltre 1.000.000 immagini e 25.000 clip video. Collabora con la Regione E.R., il Parco del Delta del Po, Delta 2000, il Museo di Storia Naturale di Ferrara. Ha pubblicazioni di foto come copertine ed interni su diversi periodici.

Milko Marchetti, originario di Ferrara, ha pubblicato foto come copertine ed interni su diversi periodici.

Nel dicembre 2004 è uscito il suo primo libro fotografico “LE STAGIONI DEL DELTA” edito da Minerva Edizioni, premiato, nel Marzo 2005 ad Orvieto-fotografia, come miglior libro di Reportage Naturalistico.

Ingresso : libero

Presenta: Gianluca Torrente