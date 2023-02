Epidemia influenzale in fase calante: oltre 9 milioni gli italiani contagiati da novembre

L’influenza dell’inverno 2022/2023 verrà ricordata per il suo arrivo in forte anticipo e la più elevata contagiosità nel decennio precedente, con il picco di 16 casi ogni mille abitanti.

La curva pandemica dimostra che, ora, la circolazione è in fase di rallentamento. L’incidenza è dimezzata ( circa 8 per mille).

Nell’ultima settimana di gennaio, secondo il bollettino emesso dall’Istituto Superiore di sanità, il tasso è stato dell’8,5 per mille che porta l’Italia nella fascia più bassa di contagio. I casi stimati di sindrome similinfluenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 502.000, per un totale di circa 9.144.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

L’incidenza è stabile in tutte le fasce di età tranne negli anziani in cui si osserva una lieve diminuzione. I bambini sotto i cinque anni i più colpiti con un’incidenza pari a 25,2 casi per mille assistiti (25,0 nella settimana precedente). Nella fascia di età 5-14 anni il tasso è a 10,54, nella fascia 15-64 anni a 8,01 e tra gli over 65 anni a 4,24 casi per mille assistiti.



Il numero di sindromi simil-influenzali è sostenuto, oltre che dai virus influenzali, anche da altri virus respiratori tra i quali il virus respiratorio sinciziale, nei bambini molto piccoli, e il SARS-CoV-2.

Nel complesso, dall’inizio della stagione, sono stati identificati 4.471 virus influenzali di tipo A e 137 di tipo B. Nell’ambito dei virus A, il sottotipo H3N2 rima

La Lombardia da due settimane si trova nella fascia gialla (meno di 9,37 casi ogni 1000 assistiti).

I bambini sotto i 5 anni restano i più colpiti con un tasso del 28,24 per mille mentre nella fascia 5-14 è del 9 per mille. Tra gli anziani è del 4,71 per mille e nella restante fascia di popolazione ( 14-64) è dell’8,22 casi ogni mille abitanti.