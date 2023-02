Tutto esaurito a Laveno Mombello per la presentazione del cammino del Lago Maggiore

(foto di Edo Marelli) – Posti esauriti in Sala Consiliare per la serata tenuta da Roberto Rocco, promotore del Giro del Lago Maggiore, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, a testimonianza dell’interesse per i Cammini che solcano il nostro territorio.

Semplici appassionati, guide turistiche e ambientali, associazioni, albergatori e istituzioni, fra cui Ats-Insubria hanno assistito al racconto delle 9 tappe che coprono i 226 km di perimetro del Lago Maggiore, creando un anello che unisce due Regioni, Piemonte e Lombardia

e tre Province (VCO, Novara e Varese).

La serata è stata introdotta dagli assessori di Laveno Mombello, Sonzogni (Sport e Terzo Settore) e Iodice (Turismo, Cultura, Istruzione e Commercio) dopo un saluto introduttivo degli amministratori piemontesi di Meina, presenti l’assessore Silvana Aldeni e il consigliere Sergio

Fornara, da cui tutto ha preso il via.

Racconti e immagini danno forma ad un progetto che sta crescendo, come dimostra l’interesse delle tante persone che stanno nutrendo questo tipo di fruizione lenta del territorio, rispettosa di tempi e luoghi, portando ricadute concrete per un turismo davvero sostenibile.

«Siamo molto soddisfatti della serata e chi non ha potuto trovare posto in sala avrà altre occasioni per seguire questo progetto, che unisce concretamente le due sponde del nostro Lago Maggiore – dice l’assessore Barbara Sonzogni del Comune di Laveno Mombello – L’avventura continua, passo dopo passo».