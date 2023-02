Esce di strada con la moto e finisce tra gli alberi, grave un 58enne in Vallemaggia

(Immagine di repertorio) – Grave incidente stradale ieri nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18.40, in territorio di Avegno.

Secondo una prima ricostruzione, un 56enne motociclista svizzero domiciliato nel Locarnese mentre circolava su via Vallemaggia (proveniente da Maggia, in direzione di Avegno) ha perso il controllo del veicolo andando dapprima a urtare contro lo spartitraffico e terminando la corsa in un boschetto a un’ottantina di metri di distanza dal punto del primo impatto.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Locarno, sono intervenuti i soccorritori del Salva, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 56enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso per circa due ore.