Eventi per bambini nel weekend del 10, 11 e 12 febbraio tra Varese e provincia

Tanti spettacoli a teatro e qualche occasione originale per celebrare con passeggiate e lavori speciali la festa degli innamorati in famiglia con i bambini in questo secondo soleggiato weekend di febbraio. E nelle biblioteche preparativi e anticipi di Carnevale.

EVENTI

SOMMA LOMBARDO – Si rinnova per il terzo anno consecutivo l’iniziativa Seminiamo Amore promossa dall’asilo nido La Cicogna che invita bambini e famiglie a celebrare San Valentino realizzando un cuore da decorare a piacimento e appenderlo fuori dal cancello di casa da sabato 11 febbraio – L’iniziativa

TRADATE – Al Centro Didattico Scientifico di Tradate arrivano i “Racconti intorno al fuoco” per scoprire a San Valentino, nella notte più romantica dell’anno, le immortali storie d’amore narrate dalle stelle – Scopri di più

SPETTACOLI

GALLARATE – Al Teatro delle Arti le principesse ribelli si salvano da sole grazie all’Aggiustafiabe, che interviene sui pregiudizi di genere nello spettacolo Storie incartate per Principesse ribelli in scena sabato 11 febbraio alle ore 15.30 per i bambini – Lo spettacolo

CASSANO VALCUVIA – Tutto Shakespeare, 40 opere e 100 personaggi in un’ora. È l’obiettivo dell’esilarante commedia tra Giornata dei Calzini spaiati e Carnevale Shakespeare in socks, in scena sabato 11 febbraio alle 21 al Teatro Periferico. Con possibilità di raggiungere il teatro in teatribus – Qui tutti i dettagli

VARESE – Il Teatro di Varese si trasforma in un mondo di fantasia domenica pomeriggio alle 16 con Mille bolle magiche, lo spettacolo della Fata delle bolle Silvia Gaffurini che racconta la bellezza della natura con empatia, magia, suggestioni e segreti scientifici – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – I tre porcellini e altre storie di e con Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro, in scena all’Auditorium di Maccagno per la nona edizione di Bim Bum Bam domenica 12 febbraio alle ore 16.15. Ingresso libero e gratuito – Scopri di più

BESOZZO – I burattini di Daniele Cortesi in scena domenica 12 febbraio alle 16.30 al Teatro Duse con lo spettacolo E vissero tutti felici e contenti per la rassegna “Vengo Anch’io – Fiabe e storie a Teatro”, dedicata a bambini e famiglie – Scopri i dettagli

VARESE – Riscoprire Pinocchio in 4 puntate grazie alle letture animate di Laura Branchini, con testi originali di Collodi, alla Libreria degli asinelli di Varese. Appuntamenti a partire dall’11 febbraio e poi nel mese di marzo, a sabati alterni, alle ore 11 – L’iniziativa

CASTIGLIONE OLONA – Venerdì 10 febbraio alle ore 16.30 con Non è la solita minestra tornano in biblioteca le letture gratuite del gruppo Voci di carta per bambini tra i 3 e i 7 anni – Leggi qui

ALBIZZATE – È dedicata al Libro bugiardo di Fabrizio Silei la mattinata Tutti bugiardi in biblioteca ad Albizzate sabato dalle ore 10.30 con letture per bambini dai 3 agli 8 anni –Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

CANEGRATE – Si intitola Attacco d’arte in biblioteca il colorato laboratorio per bambini in programma alla Biblioteca di Canegrate per il pomeriggio di sabato alle ore 15.30 – Come partecipare

INDUNO OLONA – Parte nel pomeriggio del 10 febbraio un nuovo Corso base di disegno Manga rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni in programma alla Biblioteca di Induno Olona per 4 venerdì consecutivi, fino al 3 marzo – La locandina

VENEGONO INFERIORE – Doppio appuntamento dedicato alle arti del circo contemporaneo venerdì in biblioteca: alle ore 17 lettura del libro “Il fantasma del circo d’inverno” con laboratorio di narrazione per bambini dai 6 anni e in serata, dalle ore 21, presentazione di “22 arcani circensi, freaks e simili” racconti di Paolo Negri, illustrazioni di Eugenio Broggi e musiche di Francesco Negrisolo – L’evento

CASORATE SEMPIONE – Viva viva il Carnevale è il titolo del laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni in programma sabato mattina alle 10 in Biblioteca Alda Merini – L’iniziativa

SAMARATE – Mattinata di Game Time per tutti gli appassionati Escape room e giochi strategici in biblioteca nella mattinata di sabato, dalle ore 11 alle 13. Per grandi e piccini, dai 6 anni in su

CAIRATE – A Peveranza di Cairate ha aperto la “ludoteca all’aperto” di piazza Bertani, spazio riaperto nel 2021 dopo il recupero di un angolo degradato del paese – Tutte le informazioni

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

ESCURSIONI

TRADATE – Domenica, in occasione della giornata mondiale degli innamorati, l’EcoPlanetario si tinge di rosso e propone un romantico spettacolo Storie di stelle innamorate con apertura speciale del Centro didattico del Parco Pineta e dei suoi sentieri – Tutte le informazioni

CUNARDO – Nel Varesotto si scia per un weekend fra la neve nell’anello di Cunardo, circa 600 metri di pista da scii di fondo – Tutte le informazioni

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

BRINZIO: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

MAMMA E PAPA’

AZZATE – Sono pensati come una ricarica per genitori di preadolescenti i due incontri con la pedagogista Roberta Broggi promossi dalle Mamme in Cerchio per le serate di mercoledì 15 e 22 febbraio alle 20.30 nella sede dell’associazione per consolidare le competenze dei genitori tra sguardi e parole, slanci e incertezze – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Sabato mattina la Biblioteca ospita un Workshop dedicato al Teatro Kamishibai a cura di Chicco Colombo per conoscere questa forma di lettura teatrale, imparare ad usare il Teatro kamishibai e realizzare una breve storia da presentare – Tutte le info

ASSEGNO UNICO – Il rinnovo dell’Assegno Unico Universale per i figli per l’anno 2023 è automatico, ma dal mese di marzo sarà corrisposto il minimo dell’importo a chi non presenta l’Isee aggiornato entro il 28 febbraio. Possibilità di recupero entro giugno 2023 – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Fine settimana ricco di eventi tra ricorrenze, passeggiate nella natura, mostre e spettacoli a teatro. Domenica e lunedì si vota per l’elezione del Presidente della Regione e sabato l’attesa finale del Festival di Sanremo – Cosa fare nel weekend