Eventi per bambini nel weekend del 17, 18 e 19 febbraio tra Varese e provincia

Prime sfilate di carnevale (qui tutti gli eventi del Carnevale 2023), laboratori a tema e spettacoli colorano questo soleggiato fine settimana di febbraio che accompagna i bambini e le loro famiglie verso una delle feste più attese dell’anno tra mille travestimenti, creatività e tanto divertimento.

SFILATE DI CARNEVALE

ALBIZZATE – Sabato 18 febbraio, la Pro Loco di Albizzate organizza una grande sfilata di Carnevale che colorerà le strade del paese. Balli, ristoro e gonfiabili per bambini renderanno la festa ancora più divertente – Leggi qui

INDUNO OLONA – Sabato 18 febbraio dalle 15 si festeggia il Carnevale con i bambini nel parco di Villa Bianchi con clown giocolieri e acrobati sui trampoli, un angolo truccabimbi, uno spettacolo di magia e lo stand gastronomico – Leggi qui

MALNATE – Domenica 19 febbraio si Festeggia il Carnevale con una sfilata particolare: una vera e propria caccia al tesoro che partirà alle 14 da piazza San Martino, davanti alla chiesa parrocchiale alla scoperta di mille giochi sparsi per la città “Alla ricerca delle leggende di Malnate. Il tutto accompagnato da sbandieratori, musici e atmosfere medievali – Leggi qui

PORTO CERESIO – La 43° edizione del Carnevale Ceresino è in programma domenica 19 febbraio, con partenza alle 14 per la sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera – Il programma

CASSANO MAGNAGO – Domenica 19 febbraio si sfila per le vie del paese per un Carnevale 2023 a tema Alice nel paese delle meraviglie – Leggi

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 19 febbraio ritrovo all’Oratorio, da dove partirà la sfilata in maschera per le vie del paese con giochi e animazione. Si torna in Oratorio per la premiazione delle maschere più belle – Il programma

ISPRA – La Proloco di Ispra in collaborazione con il Comune organizza il Carnevale 2023. L’appuntamento è per domenica 19 febbraio con la sfilata per le vie del centro del paese, a partire dalle 14.30. – Il programma

VARESE – Domenica 19 febbraio all’Oratorio del rione di Valle Olona c’è una speciale Festa di carnevale: “Big animals face”. Ritrovo alle 14.45 davanti all’ingresso dell’oratorio in via Mori e sfilata per le vie del rione guidata da “personaggi animaleschi”- Leggi

VEDANO OLONA – Appuntamento domenica 19 febbraio alle 14 in piazzetta della Pace e festa finale al parco di Villa Fara Forni con merenda e spettacolo di magia – Il programma

VENEGONO SUPERIORE E INFERIORE – Due paesi e un solo Carnevale. Sabato 19 febbraio la sfilata partirà alle 13,30 da Venegono Superiore e arriverà all’Oratorio di Venegono Inferiore dove ci sarà la festa finale con premiazioni e merenda per tutti – Leggi qui

VERGIATE – La sfilata dei carri è in programma domenica 19 febbraio, con festa finale all’Oratorio. Il tema di questa edizione è “Serie TV e Cartoni Animati” – Il programma

BODIO LOMNAGO – I nuovi percorsi sensoriali dell’Asilo di Bodio saranno inaugurati sabato 18 febbraio alle ore 10 durante uno speciale open day della scuola dell’infanzia – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Si intitola Pirù e la vendetta di Teodoro lo spettacolo della compagnia di Walter Broggini in scena sabato 19 febbraio alle ore 10.30 al Miv per la rassegna Burattini in città 2023 – Lo spettacolo

BUSTO ARSIZIO – Lo spettacolo della compagnia Filodirame Ortaggi all’arrembaggio è una storia di pirati e gusto in scena domenica 19 febbraio alle ore 17 al Teatro sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio con possibilità di merenda a Teatro – I dettagli

VARESE – La rassegna di Filmstudio90 CinemaKids propone ai bambini e alle loro famiglie Yakari – un viaggio spettacolare, film di animazione che racconta le avventure del piccolo Sioux Yakari – Il film

TURATE (CO) – Sapore di sale è l’odissea di una sardina. Lo spettacolo della compagnia bolognese La Baracca – Testoni ragazzi in scena domenica 19 febbraio alle ore 16.30 sul palco dell’Auditorium di Turate – Come partecipare

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 17 febbraio alle ore 17.00 in biblioteca ci sarà una lettura in lingua straniera nelle versioni italiano e arabo per bambini dai 6 anni – Scopri di più

CISLAGO – Sabato 18 febbraio dalle 10:30 alle 11:30 presso la Biblioteca di Cislago si terranno gli incontri di Piccoli Lettori Forti, letture per bimbe e bimbi dai tre ai sei anni – Leggi di più

GIOCHI E LABORATORI

GALLARATE – Si intitola Blotted Line ed è dedicato alla moda e in particolare alle scarpe, il secondo laboratorio in programma per le Domeniche po dedicate ai bambini in occasione della mostra di Andy Warhol al MA*GA – Come partecipare

GORLA MAGGIORE – Avis Valle Olona racconta ai bambini quanto è bello donare sabato 18 febbraio al NUMM con “Rosso Sorriso – La meraviglia del donare”: un pomeriggio di gioco e divertimento – Scopri il programma

BUSTO ARSIZIO – Bambini alla scoperta dei primati del Museo del Tessile con la Giocomerenda Un Museo da record con laboratorio di domenica 19 febbraio alle ore 15 – L’iniziativa

INARZO – Appuntamento speciale con Maschere di natura all’Oasi Lipu della Palude Brabbia sabato 18 febbraio. I bambini raccoglieranno foglie e legnetti per farsi una mascherina – Scopri di più

SOMMA LOMBARDO – Il Carnevale a Volandia nei pomeriggi di sabato e domenica propone ai bambini due diversi laboratori creativi e una mini sfilata nel Corridoio Crest. E per i minori di 11 anni che si presentano in maschera il biglietto di ingresso è ridotto a 2 euro – L’evento

LONATE POZZOLO – Nella mattinata di sabato dalle ore 10.45 nelle sale della biblioteca “Oplà…è Carnevale“, con una serie di letture ad alta voce seguite da un laboratorio per realizzare bellissime creazioni carnevalesche. L’attività è gratuita ma su prenotazione, rivolta a bambini da 6 a 11 anni – Leggi qui

TRADATE – Il gruppo Voci di carta venerdì pomeriggio alle 16.30 in Frera propone ai bambini “Non è la solita minestra“, letture animate con laboratorio –La locandina

GAVIRATE – LUINO – Secondo appuntamento sabato con “Non manga più nessuno” il corso con il fumettista Maurizio Meani per ragazzi dai 13 anni ospitato dalla biblioteca di Gavirate al mattino e nel pomeriggio dalla Biblioteca di Luino – I dettagli

INDUNO OLONA – Secondo appuntamento venerdì pomeriggio con il Corso base di disegno Manga rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni in programma alla Biblioteca di Induno Olona per 4 venerdì consecutivi, fino al 3 marzo – La locandina

ANGERA (VA) – Laboratorio Pazzosko il 18 febbraio in biblioteca. Il laboratorio gratuito, a cura di Paola Zarini, fa parte del ciclo di incontri: “Per fare un libro ci vuole…un libro”. Iscrizioni e info

CESANO MADERNO (MB) – Sabato 18 Febbraio alle ore 10.30 l’Oasi Lipu all’interno del Parco delle Groane propone ai bambini I colori del Carnevale, laboratorio creativo al centro visite con materiale naturale raccolto nel bosco – Scopri di più

ROVELLASCA – Sabato 18 febbraio alle ore 10 presso la biblioteca comunale di via De Amicis 1 laboratorio in lingua inglese con lettura di una storia e attività a tema – Leggi di più

MAMMA E PAPA’

PORTO CERESIO – Riconoscere i pericoli che si nascondono in rete: a Porto Ceresio una serata interattiva per i genitori, venerdì 17 febbraio alle 20,45 in Sala Luraschi per il ciclo “Bulli o mediatori. Educare insieme con lo stesso obiettivo”, promosso dal Comune, dalla Parrocchia e dall’Istituto comprensivo Fermi – Scopri di più

MOROSOLO – “Pillole per un corretto imboccamento” è il titolo dell’incontro in programma sabato 18 febbraio dalle ore 10 alle ore 11.30 nel salone Polifunzionale della Rsa Cardinal Colombo di Morosolo con la dottoressa Claudia Bazzotti – Tutte le informazioni

AZZATE – Sono pensati come una ricarica per genitori di preadolescenti i due incontri con la pedagogista Roberta Broggi promossi dalle Mamme in Cerchio per le serate di mercoledì 15 e 22 febbraio alle 20.30 nella sede dell’associazione per consolidare le competenze dei genitori tra sguardi e parole, slanci e incertezze – Scopri di più

ASSEGNO UNICO – Il rinnovo dell’Assegno Unico Universale per i figli per l’anno 2023 è automatico, ma dal mese di marzo sarà corrisposto il minimo dell’importo a chi non presenta l’Isee aggiornato entro il 28 febbraio. Possibilità di recupero entro giugno 2023 – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Il fine settimana si colora di maschere e coriandoli. A Gallarate entra nel vivo Filosofarti con ospiti internazionali. Poi mostre, incontri e spettacoli a teatro – Cosa fare nel weekend