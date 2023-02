Eventi per bambini nel weekend del 3, 4 e 5 febbraio tra Varese e provincia

Dedicati all’inclusione diversi eventi per famiglie in questo primo weekend di febbraio che si apre venerdì con la Giornata dei calzini spaiati. Tra le tante proposte del fine settimana le escursioni a piedi o in bicicletta alla scoperta delle Zone umide a cura di Legambiente e l’apertura di due nuove rassegne: Burattini in città, che riporta il teatro dei burattini in centro a Varese e gli originali laboratori delle Domeniche Pop del MA*GA ispirate all’arte di Andy Warhol.

EVENTI

MORNAGO – Il falò di San Biagio di Vinago compie 25 anni e torna a riscaldare il piccolo borgo di Vinago e a riunire la comunità nella serata di venerdì – Tutte le informazioni

BESNATE – Tempo di Festa dei calzini spaiati sabato mattina dalle ore 9.30 al Palazzo comunale di Besnate (in via Mazzini 16) con l’esposizione di tutti i lavori realizzati dai bambini durante i laboratori della Banca del tempo di Besnate e baby dance a cura del Comitato genitori della scuola materna – I dettagli

VARESE – Torna la Festa di Sant’Imerio a Bosto con mostra e premiazione dei disegni dei bambini che hanno vinto il concorso, domenica pomeriggio alla 16, seguita da uno spettacolo intitolato “Il segreto del Rosso” racconto su S. Imerio e S. Gemolo – Tutto il programma

SPETTACOLI

VARESE – La vendetta della strega Morgana apre la rassegna Burattini in città 2023. Lo spettacolo dalla compagnia bolognese I Burattini di Mattia va in scena domenica 5 febbraio alle ore 10.30 nella sala Nettuno del Miv – Tutte le informazioni

VARESE – Da non perdere domenica pomeriggio la proiezione in pellicola 35mm di “Kirikù e la strega Karabà”, una perla dell’animazione franceseispirata a un’antica leggenda africana e proposta da CinemaKids al Cinema Nuovo – La rassegna

TRADATE – La Biblioteca Frera diventa cinema il sabato pomeriggio per i bambini con la nuova mini rassegna “Indovina il film ” dal 4 febbraio – Scopri di più

TRADATE – In occasione della Giornata dei calzini spaiati venerdì pomeriggio alle ore 16.30 la biblioteca Frera propone una speciale lettura animata a tema per i bambini in collaborazione con il Comitato Genitori della Galilei

MALNATE – Malnate si dà alla lettura: dai racconti per bambini al “Club del libro”. Sabato 4 febbraio alle ore 10.30 riprenderanno le letture ad alta voce per i più piccoli in biblioteca – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

GALLARATE – Partono domenica 5 febbraio le Domeniche Pop del museo MA*GA dedicate a bambini e famiglie invitati a sperimentare idee, concetti e tecniche legati alla stampa attraverso originali laboratori creativi ispirati Andy Warhol, il re della Pop Art – Qui tutti i dettagli

ANGERA – È dedicata a “Tina e i calzini spaiati” (Terra di mezzo editore) la speciale lettura animata con attività creativa a tema promossa dalla biblioteca civica di Angera per il pomeriggio di venerdì 2 febbraio alle ore 17. L’iniziativa è rivolta a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni – Leggi qui

VENEGONO INFERIORE – Speciale pomeriggio dedicato ai bambini dai 6 anni venerdì 3 febbraio alle ore 16: i giovani lettori sono invitati a partecipare a una lettura animata con laboratorio dedicati alla Giornata dei calzini spaiati – La locandina

GAVIRATE – Non Manga più nessuno: fumettisti si diventa in 3 incontri gratuiti rivolti ai ragazzi tra 13 e 19 anni con il fumettista Maurizio Meani alla Biblioteca di Gavirate nelle mattinate di sabato 4, 18 e 25 febbraio – Come partecipare

LUINO – Non Manga più nessuno: fumettisti si diventa in 3 incontri gratuiti rivolti ai ragazzi tra 13 e 19 anni con il fumettista Maurizio Meani alla Biblioteca di Luino nei pomeriggi di sabato 4, 18 e 25 febbraio – Come partecipare

SAMARATE – In biblioteca a Samarate un laboratorio per la Giornata dei Calzini Spaiati. Calzini e pu…Pazzi il titolo dell’iniziativa per bambini tra 6 e i 10 anni di sabato 4 febbraio alle ore 10.30. L’attività sarà introdotta da una lettura a tema – Tutte le informazioni

CAIRATE – A Peveranza di Cairate ha aperto la “ludoteca all’aperto” di piazza Bertani, spazio riaperto nel 2021 dopo il recupero di un angolo degradato del paese – Tutte le informazioni

IL CONCORSO – È dedicato all’acqua, il concorso proposto da Alfa a bambini e ragazzi di tutte le scuole elementari e medie della provincia. Per partecipare bisogna realizzare degli elaborati ispirati alla flora e alla fauna del territorio e inviarli entro il 28 febbraio 2023 – Ecco come partecipare

ESCURSIONI

LAVENO MOMBELLO – Sabato 4 febbraio alle 9 ritrovo al piazzale della stazione di Laveno Lago per “Alla scoperta della torbiera di Laveno Mombello” con gli esperti del circolo Legambiente Valcuvia e Valli del Luinese – Leggi di più

VARESE – Nel pomeriggio di sabato 4 febbraio alle ore 14 ritrovo a Bizzozzero alle 14 in piazza Statuto per una passeggiata promossa da Legambiente all’area umida dei Mulini di Gurone intitolata Uno stagno da scoprire! – Leggi qui

CASSANO MAGNAGO -Domenica mattina alle ore 10 si parte da via Meucci a Cassano Magnago per “Scopriamo l’Oasi Boza”, con i volontari di Legambiente – L’evento

VARESE – Alla scoperta della città con “Viaggio in Famiglia”, un progetto firmato Archeologistics che conta tre taccuini con tre guide d’eccezione per conoscere i luoghi più belli e significativi di Varese pensate soprattutto per i più piccoli – Scopri di più

PARABIAGO (MI) – Il circolo di Legambiente di Parabiago propone un’escursione in bicicletta alla scoperta delle Zone Umide nel Plis dei Mughetti, con partenza alle 14 all’Oasi di Pace e Bellezza in via Unione 5 a Parabiago – L’iniziativa

MONTE CARZA – Sulla cima del Monte Carza è possibile ammirare il panorama sul Lago Maggiore seduti sulla nuova panchina gigante del Verbano. Info

VARESE-RASA: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° – Come arrivarci

BRINZIO: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona – Leggi qui

MAMMA E PAPA’

VARESE – Amanda è il film che non parla di Ritiro Sociale, ma lo racconta molto bene. Proiezione speciale con attrice e regista venerdì 3 febbraio al Cinema Teatro Nuovo di Varese – Il film

BUSTO ARSIZIO – Si parla di bullismo sabato sera al Museo del Tessile nell’incontro promosso da Agire in Comune, Università Meier, Sindacato degli Avvocati e Amministrazione comunale – L’appuntamento

VARESE – Workshop della Piccola Accademia del Teatro Kamishibai all’oratorio di Velate. L’appuntamento è per il 4 febbraio – Tutte le informazioni

LAVENO – Sabato 4 marzo prenderà il via un corso per diventare “clown sociali”, ovvero per divenire volontari dell’Associazione Stringhe Colorate che dal 2011 opera nella provincia di Varese – L’articolo

ASSEGNO UNICO – Il rinnovo dell’Assegno Unico Universale per i figli per l’anno 2023 è automatico, ma dal mese di marzo sarà corrisposto il minimo dell’importo a chi non presenta l’Isee aggiornato entro il 28 febbraio. Possibilità di recupero entro giugno 2023 – Tutte le informazioni

PER TUTTI -Il primo fine settimana di febbraio apre con i festeggiamenti per San Biagio, poi concerti, spettacoli teatrali e passeggiate nella natura – Cosa fare nel weekend