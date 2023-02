Fiamme nella notte a Boffalora, i pompieri salvano gli inquilini e un cane

All’una e un quarto della notte tra venerdì e sabato c’è stato un incendio in una palazzina di case popolari a Boffalora Sopra Ticino, in via Calderari 20.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze con ben sei squadre, con il supporto subito anche di carabinieri, due ambulanze e un’automedica del 118.

La palazzina a due piani ha dieci appartamenti, le fiamme si sono sviluppate proprio in uno di questi: il personale dei Vigili del Fuoco giunto in posto ha salvato una inquilina e il suo cane del piano secondo, che si trovavano sopra al piano interessato dall’incendio, che era terrorizzata dalle fiamme e dal fumo e si rifiutava di uscire.

In totale sono stati dichiarati inagibili tre appartamenti, quello coinvolto e gli altri due, uno al piano terra e al secondo piano. Una inquilina portata in ospedale a Magenta per accertamenti.