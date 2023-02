A Filosofarti una poesia al “chiostrino”in ricordo di Luciana Zaro

A Filosofarti un incontro dedicato alla poesia sarà anche il momento per ricordare Luciana Zaro, animatrice di cultura in città, legata a diverse esperienze, dal Teatro delle Arti al Maga, allo stesso festival della filosofia (foto: Anpi Gallarate). L’appuntamento, mercoledì 15 febbraio, è proposto dalla Società Gallaratese per gli Studi Patri, al “chiostrino” di via Borgo Antico.

«Per la Società Gallaratese per gli Studi Patri ospitare uno degli incontri inaugurali di FilosofArti 2023 dedicato alla poesia in ricordo di Luciana Zaro riveste un significato particolare e profondo» dice Massimo Palazzi, presidente del sodalizio. «Non solo per il legame di amicizia personale e per il rapporto di collaborazione ultradecennale che legava “Treccia” alla Studi Patri e a molti dei suoi soci, ma anche perché la Società Gallaratese dal 1896 non è solo custode e garante dell’archeologia e dell’arte antica di Gallarate, ma è soprattutto interprete delle istanze della contemporaneità della Città: tra queste rientrano le esigenze di ricordo e valorizzazione delle Persone che hanno caratterizzato il contesto sociale e culturale cittadino».

«Nella nostra convinzione la Cultura deve avere come scopo primario quello di offrire opportunità, occasioni e condizioni affinché la Persona possa esprimersi, migliorare, crescere nella condivisione e, in questo modo, conoscere i propri limiti e disporre degli strumenti per andare oltre. In tal senso assume particolare significato partecipare alla rassegna FilosofArti 2023 sul tema “Limite/Illimite” e in questo solco la nostra Luciana “Treccia” Zaro ha rappresentato un esempio degno di essere opportunamente ricordato».

L’incontro proposto al chiostrino vedrà protagonista Silvio Raffo, che presenterà “Io sono nessuno”, volume dedicato a Emily Dickinson, “la poetessa più amata da Treccia Zaro”: l’appuntamento è per mercoledì 15 febbraio 2023, alle ore 18.

In occasione dell’evento il festival arricchisce poi il proprio programma mettendo in rete una mostra on-line: quella dell’artista Alessio Schiavo che proprio sul tema del limite ha elaborato un contributo che riunisce le sue opere dal 2009 al 2010 con il titolo: Limiti. Il catalogo online sarà disponibile nel sito www.filosofarti.it all’interno del programma del festival proprio a partire dal giorno 15 febbraio prossimo venturo. «Le opere che appartengono a questa serie, afferma Alessio Schiavo, sviluppano il tema del limite assunto come elemento necessario per la definizione dello spazio interiore rispetto al mondo esterno e la pittura consente proprio di dare forma visibile a questo confine».