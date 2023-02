Finiti gli incentivi per auto ibride, benzina e gasolio a basse emissioni

Sono già finiti i 150 milioni di incentivi per le auto ibride, benzina e gasolio a basse emissioni. Non é passato nemmeno un mese da quando è stato pubblicato sul sito del Mimit il bando per veicoli di categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro (cosiddette a basse emissioni). Mentre sono rimasti quasi intatti i fondi (235 milioni di euro) per le auto ibride plug-in, con emissioni comprese tra 21 e 60 grammi di CO2, e quelli per le auto elettriche con emissioni da 0 a 20 grammi di anidride carbonica (190 milioni).

Dei 35 milioni stanziati per le due ruote elettriche ne sono stati utilizzati circa 23 milioni.