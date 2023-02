Fondi regionali per la manutenzione di via Roma ad Agra e del ponte di via Bregazzana a Induno Olona

Via libera da Regione Lombardia a nuovi interventi di mobilità dolce e a opere di viabilità stradale sul territorio regionale. Con l’assegnazione del contributo regionale vengono stanziati oltre 5 milioni di euro per attuare gli interventi della DGR n. XI/7766/2022 validati al 7 febbraio. Il decreto assegna il contributo agli enti locali per un totale di 17 nuovi interventi stradali e ciclabili ricompresi nel Piano Lombardia.

OLTRE 5 MILIONI PER 9 PROVINCE

Il finanziamento complessivo è pari ad 5.278.581 milioni di euro (di cui 3.299.181 sull’annualità 2023, euro 1.599.400 su 2024 ed euro 380.000 sul 2025). Nove le province interessate: Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Monza Brianza, Milano, Mantova, Pavia e Varese. La programmazione regionale si arricchisce così di ulteriori interventi finalizzati a conseguire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza della rete stradale e ciclabile in Regione Lombardia. Nel Varesotto riceveranno i fondi Regionali il comune di Agra per la manutenzione straordinaria della via Roma, comprendente anche la realizzazione di una rotatoria e di un marciapiede (100.000,00 Euro) e Induno Olona per il Ponte in muratura via per Bregazzana (302.000,00 Euro).

TERZI: “OPERE MOLTO ATTESE SUI TERRITORI INTERESSATI”

«Grazie a queste risorse si dà il via a tutta una serie di opere molto attese sui territori interessati – sottolinea Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia -. Penso al primo stralcio della pista ciclabile lungo la Sp149 Spirano-Comun Nuovo e alla nuova rotatoria di via Paderno per l’adeguamento dell’ingresso dell’Ospedale Bolognini a Seriate in provincia di Bergamo, ma anche agli interventi di messa in sicurezza della Sp 67 a Casargo, in Valsassina nel Lecchese, e alla pista ciclopedonale a Suzzara in provincia di Mantova. Grazie al Piano Lombardia proseguiamo quindi nel finanziare interventi dal grande valore infrastrutturale per gli enti locali e i cittadini».

L’elenco degli interventi

BERGAMO

Comune di Lurano – Nuovo percorso ciclopedonale di collegamento trai comuni di Lurano, Castel Rozzone e Arcene in Lurano – Costo intervento: 800.000,00 €; Contributo regionale: 400.000,00 €

Comune di Ponte San Pietro – Lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di via c. colombo su bivio ferroviario per Milano e Lecco – Costo intervento: 290.000,00 €; Contributo regionale: 220.000,00 €

Comune di Seriate – Realizzazione nuova rotatoria di via Paderno ed adeguamento ingresso Ospedale Bolognini – Costo intervento: 580.000,00 €; Contributo regionale: 500.000,00 €

Comune di Spirano – Progettazione e realizzazione primo stralcio pista ciclabile lungo la SP149 Spirano Comun Nuovo – Costo intervento: 2.000.000,00 €; Contributo regionale: 1.400.000,00 €

BRESCIA

Comune di Castegnato – Completamento pista ciclopedonale – Costo intervento: 159.000,00 €; Contributo regionale: 130.000,00 €

Comune di Nuvolera – Manutenzione straordinaria delle piste ciclabili – Costo intervento: 35.581,00 €; Contributo regionale: 35.581,00 €

Comune di San Felice del Benaco – Ponte di via Umberto Zerneri – Costo intervento: 418.811,01 €; Contributo regionale: 100.000,00 €

CREMONA

Comune di Castel Gabbiano – Ricucitura territorio cremasco e bergamasco attraverso realizzazione tratto pista ciclabile – Costo intervento: 150.000,00 €; Contributo regionale: 150.000,00 €

LECCO

Comune di Casargo – Lavori di messa in sicurezza della s.p. 67 in Casargo mediante formazione di tratto di marciapiede tra i comuni di Casargo e Margno, attraversamenti pedonali con rampe, rettifica tratti di murature per aumento visibilità – Costo intervento: 500.000,00 €; Contributo regionale: 500.000,00 €

MONZA BRIANZA

Comune di Arcore – Realizzazione nuova rotatoria incrocio via Roma – via Casati di primaria importanza per il sistema di collegamento tra i comuni di Arcore Usmate e Villasanta – Costo intervento: 450.000,00 €; Contributo regionale: 450.000,00 €

Comune di Correzzana – Completamento pista ciclopedonale da via Principale a via Resegone – II lotto – Costo intervento: 209.999,59 €; Contributo regionale: 100.000,00 €

MILANO

Comune di Cusano Milanino – Costruzione di minirotatoria tra Piazza Martiri di Tienanmen e via D’Azeglio – Costo intervento: 91.000,00 €; Contributo regionale: 91.000,00€

MANTOVA

Comune di Suzzara – Realizzazione pista ciclopedonale San Colombano a Suzzara di collegamento tra capoluogo e Riva – Costo intervento: 1.400.000,00 €; Contributo regionale: 500.000,00 €

PAVIA

Comune di Val di Nizza – Realizzazione di nuovo muro di sostegno scarpata su strada comunale per la frazione Casarasco – Costo intervento: 100.000,00 €; Contributo regionale: 100.000,00 €

Comune di Val di Nizza – Realizzazione di nuovo muro di sostegno scarpata su strada comunale per la frazione di Cassano Superiore – Costo intervento: 200.000,00 €; Contributo regionale: 200.000,00 €

VARESE

Comune di Agra – Manutenzione straordinaria della via Roma, comprendente anche la realizzazione di una rotatoria e di un marciapiede – Costo intervento: 110.000,00 €; Contributo regionale: 100.000,00 €

Comune di Induno Olona – Ponte in muratura via per Bregazzana – Costo intervento: 302.000,00 €; Contributo regionale: 302.000,00 €