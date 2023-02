Formazione gratuita per genitori di figli con Bes o Dsa, tra diagnosi e strumenti

Giovedì 16 febbraio alle ore 20 in sala Montanari il secondo incontro promosso da Comune e coop Baobab per sostenere le famiglie fornendo consapevolezza e strategie

Foto di WOKANDAPIX da Pixabay

Sarà ospitato dalla sala Montanari di via Bersaglieri a Varese il secondo incontro di formazione per genitori promosso dal Comune di Varese e cooperativa Baobab per la serata di giovedì 16 febbraio alle ore 20.

Aspetti diagnostici, strumenti compensativi e misure dispensative è il titolo e insieme il focus della serata condotta dalla neuropsicologa e psicoterapeuta Giulia Antonellis e da Simone Mazzotta, educatore e psicologo.

Spesso i genitori si sentono soli nel compito delicato e impegnativo di supportare i figli con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) o BES (Bisogni Educativi Speciali) nel loro percorso scolastico. Per questo i Servizi educativi del Comune di Varese e Cooperativa Baobab, attraverso il progetto Team Teen, hanno promosso un breve ciclo di tre incontri gratuiti rivolti alle mamme e i papà e gestiti da psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti ed educatori con una competenza specifica sul tema maturata attraverso il Centro META, servizio di tutoraggio degli apprendimenti e potenziamento cognitivo per minori con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.

Il mese scorso durante il primo incontro gli esperti hanno introdotto il tema parlando soprattutto degli aspetti emotivi e delle ricadute psicologiche della diagnosi di Dsa o Bes, mentre il terzo e ultimo incontro di giovedì 16 marco si parlerà di “Aspetti riabilitativi, strumenti e strategie per lo studio e l’autonomia”, sempre con lo psicologo ed educatore Simone Mazzotta e con Carlo Tognola, pedagogista, formatore e consulente.

Tutti gli operatori coinvolti come relatori nel progetto – psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti ed educatori – hanno una specifica competenza nel campo e realizzeranno dei percorsi formativi brevi gratuiti per genitori al fine di incrementare il grado di conoscenza del tema e soprattutto delle modalità di supporto più funzionali con l’obiettivo di sostenere le famiglie nel loro percorso di consapevolezza delle fragilità dei figli e aiutarli nel compito di cura.

Qui la locandina.

Per iscriversi alla formazione, inviare una mail con nome e cognome all’indirizzo segreteria@cooperativabaobab.it.

Qui maggiori informazioni sul progetto Team Teen.