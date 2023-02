Tra foto, filosofia e paesaggio: il weekend di Filosofarti a Gallarate

Noam Chomsky, Maurizio Ferraris, la fotografa Isabella Sassi Farias: sono solo alcuni dei protagonisti del weekend di Filosofarti, il festival con base a Gallarate che propone riflessioni e spunti di dibattito.

Gli appuntamenti di sabato 18 febbraio a Filosofarti

Sabato 18 febbraio, alle 16, al Sestante Fotoclub (in via S. Giovanni Bosco, 18) viene inaugurata la mostra di Antonio Delluzio “Immagini sommerse”, scatti realizzati con una particolarissima tecnica fotografica.

Alle 17.30 Andrea Moro intervista uno dei due ospiti internazionali di quest’anno, Noam Chomsky: l’incontro con il filosofo e linguista americano viene proposto online, qui.

La conversazione con Chomsy è anche il prologo alla lezione magistrale di Andrea Moro che si terrà il 14 marzo.

Alle 19 un altro appuntamento con la fotografia: apre la mostra “Margine”, di Sara Gorlini e Chiara Mazzeri, allestita allo spazio Civico 3, in via della Pretura 3 (non distante dal Sestante: è una bella occasione per gli appassionati di fotografia).

Nella stessa sede viene proposta anche la performance “Un passo fuori” di Betty Colombo.

Gli appuntamenti di domenica 19 febbraio, a Gallarate e Busto

La domenica di Filosofarti parte alle11, alle

Scuderie Martignoni (via Venegoni angolo XX Settembre) con la conferenza a due voci di Luca Gaeta e dell’architetto e fotografa Isabella Sassi Farias, sul tema “La città e i suoi confini – Società e paesaggio dei limiti urbani.

È il primo di due momenti organizzati per Filosofarti dall’associazione Vivere Crenna, in collaborazione con l’architetto Paola Girola. La riflessione sul tema del limite – geografico, urbanistico, sociale – prosegue al pomeriggio con l’inaugurazione – alle ore 16 a Villa Delfina – della mostra cbe fa dialogare le fotografie di Sassi Farias e i disegni e gli acquarelli di Ferruccio Locarno (la mostra sarà poi aperta dal 19 febbraio al 6 marzo, qui tutte le info).

Alle 17.30 al Teatro delle Arti è in programma invece la lezione magistrale di Maurizio Ferraris, intitolata Webfare.

Prenotazioni su www.filosofarti.it/prenotazioni

Alle 18 invece un appuntamento non a Gallarate, ma a Busto Arsizio: alla Cristina Moregola Gallery (via Andrea Costa, 29) incontro con le opere e i libri di Tullio Pericoli.

Interverranno: Tullio Pericoli, Cristina Moregola e Alberto Brambilla, autore del libro: Negro Semen – Pensieri, immagini, parole per Tullio Pericoli