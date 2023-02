Fotoregali.com, centinaia di cadeau personalizzati per celebrare i momenti più importanti della vita

Dai plaid alle tazze personalizzate, passando per cuscini e calamite. Nello spazio di qualche istante su Fotoregali.com è semplice creare tantissimi cadeau personalizzati per lasciare un segno indelebile nel cuore del destinatario. L’utente può approfittare di consegne rapide, sconti fino al 30% e di un puntuale servizio di assistenza, sempre pronto ad indirizzare verso la scelta migliore.

Gli oltre 500 prodotti che figurano nel catalogo di Fotoregali.com sono realizzati artigianalmente, con l’ausilio di moderni tool di personalizzazione e macchinari all’avanguardia. Anche i materiali impiegati garantiscono un’eccellente qualità di stampa.

Per ciò che riguarda le alternative, nell’offerta si incontrano cuscini personalizzati, teli mare, parei, plaid, fotolibri, bandane, bavaglini, tazze, calamite, borracce, targhette in feltro, cover per smartphone o tablet, stampe su tela e molto altro ancora.

La fase di personalizzazione è semplice e non richiede alcuna abilità particolare. È possibile inserire frasi, clip-art, loghi o scritte, così da rendere il proprio progetto unico nel suo genere. Una volta ultimato questo step, i grafici analizzano ogni immagine, correggendo eventuali imperfezioni e regolando la luminosità.

Dopo aver customizzato il gadget, il cliente può procedere con il pagamento. Le modalità di transazione accettate dall’e-commerce sono totalmente sicure e trasparenti: PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico bancario. Le spedizioni, invece, sono portate a termine da corrieri autorevoli e avvengono anche in 24/48 ore. I costi di consegna, poi, si azzerano in caso di importi superiori a 39 euro.

Ad impreziosire ulteriormente la proposta giungono gli sconti del 30% attivi su una selezione di articoli. La promozione “Porta un amico”, invece, riserva ai neo iscritti uno sconto di 10 euro, mentre per chi è già cliente di 5 euro. È prevista, poi, l’opportunità di creare un buono regalo dell’importo a scelta.

Infine, a disposizione dell’utente sia nella fase pre che post-vendita, è attivo un preparato servizio di assistenza, sempre pronto a fornire consulenze su misura. In alternativa, con un tap sulla sezione “FAQ”, si incontra una risposta immediata alle domande più frequenti.

