A Gallarate arriva Zorro, Missoni a Sanremo e Masterchef nel podcast del 9 febbraio

Le notizie del podcast di giovedì 9 febbraio

Sergio Domenichini, l’uomo di 66 anni accusato di aver ucciso l’estate scorsa a Malnate la pensionata Carmela Fabozzi è accusato di rapina aggravata ai danni di un suo conoscente di 63 anni. Domenichini è accusato di avere sciolto delle benzodoazepine, potenti tranquillanti, in una bevanda assunta dalla vittima allo scopo di appropriarsi di alcuni oggetti di valore che l’uomo custodiva nella sua abitazione, offerta occasionalmente al Domenichini che gli aveva confidato di essere alla ricerca di una sistemazione temporanea per alcuni lavori di ristrutturazione. L’accusa è di rapina aggravata e l’udienza è stata aggiornata al prossimo ottobre. L’imputato invece rimane in carcere in regime di custodia cautelare, detenuto alla casa circondariale di Pavia.

Annunciato qualche mese fa, entra in servizio il nuovo “agente a quattro zampe”, il cane Zorro addestrato per la ricerca di stupefacenti. Sarà gestito da due agenti che hanno fatto un percorso di formazione specifica. Sarà usato nei parchi, nelle scuole per prevenzione del disagio giovanile, in stazione, così come spiega l’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso.

L’amministrazione comunale vuole vigilare sulla qualità dell’aria attraverso un sistema di monitoraggio a rilevazione continua in modo da avere dei risultati importanti per la cittadinanza. Le sei centraline permettere anno di conoscere le dinamiche legate alla diffusione di agenti inquinanti sul territorio e di pianificare strategie per la gestione del verde urbano e del traffico, oltre all’attivazione di progetti all’insegna della sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione con Neutalia, la nuova società che ha acquisito l’impianto di termovalorizzazione di Borsano e che pagherà il progetto mettendoci 60 mila euro nei prossimi tre anni.

Spazio alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con una notizia che riguarda la nostra provincia e che riguarda la maison dell’alta moda Missone. È la storica azienda di Sumirago, famosa nel mondo, ad aver realizzato l’abito indossato da Lazza, il cantante tra i più moderni e “di tendenza” in gara a Sanremo 2023. Sul suo account Instagram l’azienda spiega che l’abito è ispirato alle radici ed è stato disegnato da Filippo Grazioli e ideato da Simone Furlan.

Non c’è solo Sanremo nell’agenda televisiva italiana di questa settimana, e per i varesini c’è un impegno inderogabile il giovedì: tifare Edoardo, il concorrente varesino ancora in gara nell’edizione 2023 di Masterchef, che sta dando grandi soddisfazioni e si è appena aggiudicato un posto nella top 10 dei migliori chef amatoriali di questa edizione.

