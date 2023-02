Gara deserta per costruire il Palaginnastica di Busto Arsizio. Si passa alla procedura negoziata

Continua ad essere in salita il percorso per la realizzazione del palaginnastica nell’area di via Minghetti, dove sorge lo scheletro del palazzetto che avrebbe dovuto ospitare gli sport del ghiaccio. La gara da quasi 10 milioni di euro, indetta dall’amministrazione comunale di Busto Arsizio lo scorso 23 dicembre 2022, è andata deserta. Nessun operatore si è fatto avanti entro la data del 3 febbraio ultimo scorso per la progettazione definitiva e la realizzazione del nuovo impianto sportivo e quindi si passa alla procedura negoziata.

È stato pubblicato sull’albo pretorio, infatti, l’avviso pubblico a tutti gli operatori interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento di appalto integrato per la progettazione e realizzazione dell’impianto polivalente palaginnastica. Una corsa contro il tempo è quella che si trova davanti il sindaco Emanuele Antonelli (a cui è affidata anche la delega dei Lavori Pubblici) per non perdere il contributo di 3 milioni proveniente dai fondi Pnrr.

La storia infinita dell’impianto di via Minghetti affonda le radici nei primi anni 2000 quando la Provincia, allora guidata dal bustocco Marco Reguzzoni, investì 3 milioni di euro per la realizzazione del Palaghiaccio. Dal fallimento della ditta che si aggiudicò i lavori ad oggi sono passati numerosi ma vani tentativi di realizzare una sorta di quartiere dello sport che avesse al centro il palaghiaccio, poi con l’arrivo della giunta Antonelli si virò verso il Palaginnastica per dare una casa ai campioncini della Pro Patria Ginnastica ma anche questa volta i tentativi sono falliti. Nel frattempo l’unica struttura realizzata è sempre più in preda al degrado.