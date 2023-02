A Gazzada Schianno nominato un nuovo assessore ai Lavori Pubblici, è Urbano Barbiero

Assessori che vanno, assessori che vengono. Cambia di nuovo volto la giunta Trevisan di Gazzada Schianno. Il 16 gennaio ha rassegnato le dimissioni Stefano Grossi, da agosto del 2021 assessore esterno ai lavori pubblici gestione del territorio ed edilizia privata.

Grossi aveva preso il posto di Roberto Carimati, anche lui assessore esterno della giunta di Trevisan, che aveva lasciato l’incarico a pochi mesi dalla sua nomina, a giunta appena insediata.

Il 1° febbraio il sindaco ha quindi affidato l’incarico di assessore ai Lavori Pubblici, Gestione del Territorio ed Edilizia Privata a Urbano Barbiero, già consigliere comunale.

In questi tre anni, dal 2019, la giunta Trevisan ha subìto cambiamenti in più occasioni; anche il vicesindaco Alfonso Minonzio ha abbandonato l’incarico, arrivando a lasciare del tutto la maggioranza e scegliendo di andare all’opposizione, unico rappresentante di un nuovo gruppo.

«La motivazione ufficiale delle dimissioni di Grosso sono gli impegni lavorativi sempre più incalzanti – commenta Minonzio – ma resta il fatto che questa giunta non riesce a lavorare con continuità. Ora ai lavori pubblici c’è un nuovo assessore: un ambito delicato per questa giunta, che, ricordiamo, è già sotto indagine ».

Allineati i tre gruppi d’opposizione, rappresentati da Minonzio, Frattini e Bosco che ritengono che la giunta Trevisan sia sempre più in difficoltà: «Stanno tenendo in vita questa amministrazione, quando invece bisognerebbe rassegnarsi all’idea che non c’è più niente da fare» conclude Minonzio.

«La decisione di nominare Urbano Barbiero come assessore mi ha sorpreso -aggiunge Stefano Frattini- È sicuramente una scelta inaspettata. Mi domando perché, se la maggioranza aveva al suo interno questa risorsa, non l’abbia utilizzata subito invece di nominare Grossi assessore esterno, prendendolo addirittura da Concorezzo».