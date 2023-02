Gemonio, colomba e uovo di Pasqua degli Alpini per sostenere la scuola materna

I dolci tipici del periodo pasquale – la colomba e l’uovo – venduti per dare una mano all’asilo del paese. È quanto accade a Gemonio dove il locale Gruppo Alpini ha avviato le prenotazioni per chi vuole, allo stesso tempo, festeggiare la Pasqua a tavola e sostenere un istituto antico e sempre molto amato quale è la Scuola Materna G. Corda (oggi è una Fondazione iscritta al terzo settore).

Le persone interessate possono prenotare una colomba (entro il 10 febbraio) oppure un uovo (entro il 15 febbraio) con una donazione minima di 10 euro al pezzo. Il ricavato servirà ad acquistare le “vele parasole” che vengono installate nel cortile dell’asilo nei mesi estivi per riparare i bambini dalla calura.

Entrambi i dolci sono realizzati e confezionati per gli Alpini e quindi hanno scatola e involucro a tema “Penne nere” perché rientrano in un progetto più ampio su scala nazionale. La colomba con glassa all’amaretto e mandorle pesa 750 grammi mentre l’uovo con la classica sorpresa è da 250 grammi ed è in due versioni, al latte o fondente (all’atto della prenotazione va specificato quello che interessa).

Chi fosse interessato può rivolgersi al capogruppo degli Alpini di Gemonio, Giambattista Bariatti (342-0500824), oppure agli altri soci del gruppo ben conosciuti in paese.