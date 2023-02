Gennaro Gatto denuncia i Do.Ra. ad Azzate, lanci di bottiglie e svastica disegnata sull’auto

Lo scorso 10 febbraio, dopo ripetute minacce verbali e tentativi di aggressione anche fisica, Gennaro Gatto, responsabile dell’Osservatorio democratico sulle nuove destre di Varese, ha presentato una formale denuncia presso i carabinieri di Azzate, comune dove i nazisti della Comunità militante dei dodici raggi (Do.Ra.) hanno recentemente aperto una propria sede.

La denuncia è stata fatta per quattro episodi avvenuti a partire dal settembre scorso. Uno di questi, a capodanno, avrebbe visto alcune persone (probabilmente riconducibili al gruppo di estrema destra) rincorrere Gennaro Gatto lanciandogli addosso una bottiglia. Erano poi seguite minacce verbali per strada in più occasioni, fino al disegno di una svastica, martedì 7 febbraio, sull’automobile parcheggiata. Per tre di questi fatti la denuncia è stata circostanziata indicando nome e cognome dei possibili autori.

Nell’esprimere al compagno Gennaro Gatto la massima solidarietà, l’Osservatorio democratico sulle nuove destre denuncia «per l’ennesima volta come a questo gruppo sia stata lasciata la massima libertà non solo di esaltare il Terzo Reich e le gesta degli aguzzini dei campi di sterminio, ma di minacciare ed aggredire, come è ormai capitato più volte, esponenti dell’antifascismo e del mondo dell’informazione. Va ricordato in particolare il caso del giornalista de La Repubblica Paolo Berizzi, fatto più volte oggetto nel corso degli anni delle loro violente attenzioni».