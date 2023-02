Giacomo Cattaneo da Gallarate “con Letizia Moratti, la persona giusta”

Turismo, sanità, Malpensa: sono alcuni dei temi su cui serve uno scatto in avanti, secondo Giacomo Cattaneo.

Imprenditore del tessile, dell’abbigliamento e dell’immobiliare, orgogliosamente gallaratese, referente di Azione in città, è candidato alle regionali nella lista Azione-Italia Viva.

«Oggi i temi più rilevanti sono sanità e trasporti lombardi» premette. Primo punto: una denuncia in particolare delle attuali difficoltà sui due ospedali di Busto e Gallarate. Come si procede? «Letizia Moratti vuole l’ospedale unico: anche io credo serva e si deve procedere con decisione, ma si deve andare avanti senza dismettere quanto esiste, anche ricorrendo eventualmente a fondi esteri. Moratti è la persona giusta, ha un approccio manageriale: dell’ospedale unico se n’è parlato per anni lasciando tutto nell’incertezza, quando è intervenuta Moratti ha avviato un piano economico e lo ha reso più concreto. Così come ha avviato la ricognizione delle liste d’attesa, che mai si era fatta».

Dal punto di vista dei trasporti, Moratti sostiene la messa a gara del servizio ferroviario. Al di là di questo e della denuncia delle condizioni dei pendolari, quali altri aspetti vanno affrontati?

«Nella mia esperienza da imprenditore ho avuto contatti per anni con le Ferrovie Svizzere, presenti in Italia con il servizio merci: oggi stanno pensando a una espansione anche turistica. Ho sentito anche la direzione di Bellinzona che conferma l’intenzione di un’espansione, che va assolutamente sostenuta. Oggi Tilo sta investendo, anche se il traffico è soprattutto quelli dei frontalieri. È un aspetto interessante: noi siamo favorevoli ad aprire alla concorrenza».

Parlava anche di interesse a un investimento turistico…

«Sul turismo c’è ad esempio anche un problema di coincidenze della ferrovia con la navigazione Laghi e con il trasporto su gomma, su cui bisogna mettere molta attenzione. Rispetto alla sponda piemontese c’è molta meno organizzazione e offerta turistica, c’è un’autostrada che si ferma a Varese e quindi il tema dell’accesso è importantissimo. Poi bisogna lavorare anche su altri temi, come l’offerta alberghiera. Per la provincia poi è importantissimo affrontare lo sviluppo di Malpensa. Pensiamo al fatto che non c’è un volo Malpensa-Fiumicino, a Roma si vola solo da Linate: non esiste un hub intercontinentale di un Paese che non può avere collegamento con la capitale. Malpensa ha i voli per l’India, per l’Estremo oriente: chi parte da Roma come può accedere? La connessione anche con Roma servirà poi per le Olimpiadi, un momento imperdibile anche per il nostro territorio».

Sul tema del lavoro, quali sono le priorità?

«Formazione professionale e apprendistato richiedono grandi investimenti da parte della Regione, assolutamente necessari per il mondo delle imprese e per l’inserimento dei ragazzi. E serve un sostegno a tutti i settori: c’è una certa offerta per la meccanica, ma anche per il turismo e il tessile. Io sono anche favorevole al sistema dei voucher, per l’ingresso nel mondo del lavoro e per una flessibilità anche per le aziende, riducendo la burocrazia».

Cattaneo, insieme con altri candidati della lista Azione, si è fatto promotore anche di un convegno sull’energia, mettendo insieme due “pilastri”: il nucleare – evidentemente scelta strategica nazionale – e anche a livello locale lo sviluppo delle “comunità energetiche rinnovabili”, per rispondere al caro energia emerso negli ultimi mesi in modo potente.