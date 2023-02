Giacomo Cosentino: “Risultato importante, grazie al lavoro di 5 anni sul territorio”

È un Giacomo Cosentino raggiante quello che commenta il risultato della lista Lombardia Ideale – Fontana Presidente, sia da coordinatore regionale sia da consigliere regionale rieletto.

La lista civica guidata da Cosentino ha raggiunto infatti il 6,16% con ben 177387 voti, che valgono 5 consiglieri alla lista. A Varese Lombardia Ideale ha raggiunto il 9,43% con 23097 voti e Cosentino ha toccato quota 1304 preferenze ed è uno dei sette consiglieri regionali eletti nel Varesotto.

«Numeri che fanno girare la testa – commenta Cosentino -. Siamo stata la lista civica del presidente più votata in questa tornata elettorale, più di quelle di Roma, più di quelle di Majorino e della Moratti. Un risultato frutto del lavoro sul territorio fatto in 5 anni, grazie a tutti i coordinatori provinciali, ai candidati che si sono spesi in queste settimane e grazie ovviamente al presidente Fontana che ci ha dato carta bianca e grande fiducia. In tanti ci davano sotto il 5%, addirittura sotto il 3%, invece grazie alla spinta di oltre 300 amministratori locali abbiamo dato una dimostrazione di forza importante dando al centrodestra un contributo fondamentale. Come ho festeggiato? Con i miei collaboratori, la mia famiglia e con il presidente, il primo che ho sentito stamattina alle 5».