I Giovani democratici dei Laghi sostengono la candidata Schlein

I Giovani Democratici dei Laghi dopo essersi riuniti e discusso hanno deciso di sostenere Elly Schlein al congresso del PD. «Lo abbiamo deciso per dare un segnale di unione a sostegno di una persona che riteniamo molto valida per la guida del nostro partito».

«Sosteniamo Elly perché condividiamo molto le lotte e gli ideali in cui crede, la grande determinazione con cui li porta avanti, e soprattutto perché ci permette di intravedere un futuro più giusto.

I temi fondanti che ci legano alla mozione di Elly sono:

– Contrasto ad ogni forma di disuguaglianza e discriminazione.

– Giustizia sociale e climatica: sono inscindibili, così come i diritti sociali e diritti civili. Affrontare l’emergenza climatica attraverso una vera conversione ecologica dell’economia e della società è la più grande responsabilità che si ha per le prossime generazioni.

– Radicalità: sapere chi si vuol rappresentare, prendendo scelte forti e di sinistra, raggiungendo quella chiarezza, fermezza e credibilità, che ultimamente sono venute a mancare.

– Giovani: per un partito che riesca a parlare con i giovani, per contrastare la precarietà che ci avvolge e che complica l’indipendenza degli stessi».