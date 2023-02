Giuseppe Licata: “Porterò avanti le battaglie per il nostro territorio e la nostra comunità”

Quei 1463 voti lo hanno tenuto sveglio tutta la notte. Giuseppe Licata, sindaco di Lozza, ha ottenuto un seggio in Regione, quello assegnato ad Azione – Italia Viva.

Un risultato che premia il lavoro fatto come primo cittadino e consigliere provinciale: «Sono molto soddisfatto – commenta Licata – Sono consapevole che il partito non ha ottenuto risultati soddisfacenti ma la via del riformismo è lunga e non l’abbandoneremo. Porterò avanti le battaglie per il nostro territorio e la nostra comunità, battaglie che ho perseguito già da sindaco e in Provincia» (Licata si è impegnato per avere un trasporto pubblico locale efficiente e per la Pedemontana gratuita).

«Devo ringraziare un gruppo meraviglioso che mi ha sostenuto e ha sostenuto un progetto politico e un’idea di politica nuova», conclude Licata.

Maria Chiara Gadda: “Buon lavoro ai nostri consiglieri regionali”

«Buon lavoro al nostro gruppo in regione Lombardia di Azione-Italia Viva. Lisa Noja, insieme ai due sindaci Giuseppe Licata e Massimo Vizzardi rappresentano appieno il nostro progetto politico. In Regione portiamo la gentile determinazione del fare, insieme a ideali riformisti e popolari», commenta così il risultato elettorale la deputata e segretario di Italia Viva Lombardia Maria Chiara Gadda

«Il nostro percorso politico deve andare avanti, con il coraggio, la determinazione e la generosità che ho visto in questa campagna elettorale in tutte le nostre candidate e i nostri candidati. A noi quel 60% di astensione non sta bene, vogliamo che le persone tornino ad avere fiducia nella politica. E questo obiettivo si può solo raggiungere mostrando che siamo un partito, un gruppo composto da persone che sanno la differenza tra essere parte di un progetto piuttosto che battitori liberi» prosegue Gadda.

«Per essere un punto di riferimento sul territorio dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare meglio, metterci subito al lavoro per la Lombardia e per il Paese a partire dai temi di questa campagna elettorale. Sanità, servizi per le famiglie, cura del territorio, formazione e lavoro. Questa è l’agenda», conclude.