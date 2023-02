Gli appuntamenti con Auser Busto Arsizio tra musica, dialetto, letteratura e informazione

Ripartono i momenti di convivialità, socializzazione e conoscenza di Auser Busto Arsizio con un calendario fitto che parte dal 15 febbraio e arriva fino al 29 marzo. Di seguito la lunga serie di appuntamenti con cadenza settimanale che si svolgeranno nella sede di via Volta 5.

15 FEBBRAIO

UN POMERIGGIO LETTERARIO

ORE 15,30 NELLA SEDE DI VIA VOLTA 5

Leggiamo insieme racconti brevi di autori moderni. E’ la volta di David Foster Wallace.

Un’occasione per parlare e discutere del problemi della vita e dell’attualita.

Gil incontri sono aperti a tutti. Non servono titoli di studio: basta ascoltare e scambiarsi idee.

23 FEBBRAIO

PICCOLI GESTI GRANDI PROBLEMI

ORE 15.30 NELLA SEDE DI VIA VOLTA 5

Promosso dal CIRCOLO LAUDATO SI, LEGA AMBIENTE, ACLI E WWF, un progetto che parte dalle scuole e vuole arrivare a tutti nol: gettare i mozziconi provoca un grave danno ambientale.

Conoscere per tutelare l’ambiente e la salute.

1 MARZO

SA SLARGA UL TEMPU. A L’E’ PRIMÁVEA

ORE 15,30 NELLA SEDE DI VIA VOLTA 5

Torna la chiacchierata in dialetto e sul dialetto, la vita e la sensibilita dei nostri vecchi.

Cario Valentini ci presenterà

POESIE, PERSONE, CUCINA E PROVERBI DEL TEMPO NUOVO

L’invito è aperto anche a coloro che bustocchi non sono perche possano conoscerie e confrontarle con le proprie tradizioni.

8 MARZO

DONNE CONTROCORRENTE

ORE 15.00 NELLA SEDE DI VIA VOLTA 5

Letture; testimonianze; canzoni:

le donne ed il lavoro;

i diritti della donna

… UNA MERENDA INSIEME

14 MARZO

LA LEGGE SUL FINE VITA

ORE 15.30 NELLA SEDE DI VIA VOLTA 5

Con Lidia Crespi, avvocata, prosegulamo gli incontri sulle “Leggi in semplicità e analizzalmo la legislazione sul fine vita. Facciamo una panoramica su un dibattito che anima da tempo l’opinione pubblica: per conoscere, comprendere e saper scegliere.

22 MARZO

IL LINGUAGGIO DEL CUORE

ORE 15,30 NELLA SEDE DI VIA VOLTA 5

Insieme con Renato DI Michele, medico, impariamo ad ascoltarci, a comprendere i messaggi del nostro corpo e ad esser capaci di rispondere. Stili di vita, prevenzione e cura di se per la propria salute e quella di tutti nol.

29 MARZO

QUANDO ANDAVO A SCUOLA….

ORE 15.30 NELLA SEDE DI VIA VOLTA 5

In vista del 120° anniversario delle SCUOLE MANZONI Auser propone agli allievi di allora – di tutte le scuole- di metter per iscritto i propri ricordi. Il punto di partenza per un dialogo intergenerazionale con le ragazze ed I ragazzi di oggi.

Aspettiamo adesioni (con mall o al telefono)