Gli scout Busto 3 incontrano i candidati al consiglio regionale Astuti e Dall’Erba: “Futuro incerto all’ex-Macello”

Romana Dall’Erba, candidata al consiglio regionale per Fratelli d’Italia, e Samuele Astuti, consigliere uscente e ricandidato per il Pd, sono stati i protagonisti del dibattito organizzato sabato sera dagli scout del gruppo Busto 3 che ha sede all’interno dell’ex-macello di Busto Arsizio, in via Guglielmo Pepe 3. Assente la candidata del Terzo Polo a sostegno di Letizia Moratti, Nicoletta San Martino, a causa di un’indisposizione fisica.

Tra i 130 iscritti al gruppo serpeggia grande preoccupazione per la rivoluzione che interesserà l’area grazie ad un progetto di riqualificazione finanziato da Regione Lombardia attraverso fondi europei. Dopo quasi 20 anni, dunque, gli scout dovranno spostarsi dalla loro sede che in questi anni hanno curato e mantenuto in modo ottimale: «Trovate un’area ex-industriale tenuta bene come questa» – raccontano i ragazzi.

Entrambi i candidati hanno assicurato che seguiranno la vicenda con grande attenzione: «Come sapete la Regione, in questo caso, finanzia gli interventi attraverso bandi ma non è parte attiva della progettazione che, invece, è in capo al Comune – ha spiegato Samuele Astuti -. Quello che possiamo fare è vigilare e da parte mia, scout da sempre, prometto che sarò a disposizione per seguire la vicenda». Anche la Dall’Erba ha assicurato il suo impegno sulla vicenda.

La sede degli scout

La preoccupazione dei ragazzi, una realtà associativa presente da molti anni a Busto e che svolge un ruolo importantissimo dal punto di vista educativo, è quella di perdere gran parte degli spazi dell’ex-macello dove è previsto l’insediamento di una scuola di formazione professionale e un Its. Da considerare, poi, il fatto che per un lungo periodo tutta l’area sarà inagibile per via del cantiere che rivoluzionerà la zona.

Durante l’incontro si è anche parlato di altri temi come i trasporti, molto importanti per le attività dei ragazzi, e la sanità con il tema del nuovo ospedale sempre presente.